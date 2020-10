Čtveřice senátorů TOP 09 odejde ze senátorského klubu Starostů a nezávislých. Zatím není jasné, zda senátoři založí vlastní frakci, k čemuž je ale potřeba pět členů horní komory, nebo se přidají k jinému klubu.

TOP 09 v letošních volbách zdvojnásobila počet senátorů. K Tomáši Czerninovi a Herbertu Paverovi přibyli Tomáš Třetina a Jan Grulich. Za TOP 09 jako navrhující stranu byl v minulosti zvolen také místopředseda horní komory Jiří Růžička, který je ale nestraníkem.

V případě přestupu senátorů TOP 09 do jiného klubu se nejčastěji spekuluje o ODS. V takovém případě by klub Starostů nemusel být nakonec v Senátu nejsilnější, mohl by to být klub občanských demokratů. Nejpočetnější frakce by měla mít podle zvyklostí hlavní nárok na obsazení pozice předsedy horní komory. Czernin se v pondělí vyslovil pro to, aby v čele Senátu zůstal Miloš Vystrčil (ODS).