Sagan řeší rodinné problémy. Během Tour de France oznámil rozchod s bývalou modelkou

před 52 minutami

S bývalou modelkou se Sagan oženil na podzim roku 2015 a loni v říjnu se jim narodil syn Marlon.

Bourg-Saint-Maurice Les Arcs - Trojnásobný mistr světa v cyklistice Slovák Peter Sagan během Tour de France oznámil překvapivý rozchod s manželkou Katarínou.

"Po dlouhé a uvážlivé debatě jsme s Kate došli k závěru, že by bylo mnohem lepší, kdybychom se jako pár rozešli. Máme pocit, že bychom měli dál žít jako dobří přátelé a shodujeme se v tom, že je to správný krok," uvedl Sagan na sociálních sítích po středeční jedenácté etapě Tour.

"Zamilovali jsme se do sebe, ušli společně fantastickou cestu a dostalo se nám požehnání v podobě krásného syna. Kate byla důležitou součástí mého života, celé ty roky mě podporovala v kariéře a je to skvělá matka. Necítíme k sobě žádnou zášť, pouze půjdeme svou vlastní cestou, se vzájemným respektem. Na prvním místě pro nás teď bude Marlon. Uděláme všechno pro to, abychom mu zajistili láskyplné prostředí pro výchovu a byli oddanými a milujícími rodiči, které potřebuje," napsal osmadvacetiletý jezdec stáje Bora-Hansgrohe, který na letošní Tour vyhrál zatím dvě etapy a vede bodovací soutěž, kterou může ovládnout už pošesté za sebou.