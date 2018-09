Sagan prodloužil smlouvu se stájí Bora, vydělá si jako hokejisté v NHL

před 1 hodinou

Nová smlouva zajistí Saganovi píjem přibližně šest milion eur ročně. Platit bude do roku 2021.

Innsbruck - Setrvání slovenské hvězdy cyklistického pelotonu Petera Sagana ve stáji Bora-hansgrohe je oficiální. Dřívější spekulace médií potvrdila stáj v pátek v dějišti světového šampionátu. Trojnásobný mistr světa během tiskové konference podepsal nový dvouletý kontrakt, přičemž ten stávající mu vyprší po příští sezoně.

Sagan se po zániku týmu Tinkoff zavázal v novém působišti původně na tři sezony a s ročním příjmem okolo šesti milionů eur (154 milionů korun) je považován za nejlépe placeného jezdce v pelotonu. Nový kontrakt na roky 2020 a 2021 by měl být ještě o něco lukrativnější a týmový manažer Ralph Denk jím chtěl předejít jakýmkoliv spekulacím a hrozbě, že jezdce ztratí.

Osmadvacetiletý rodák ze Žiliny Sagan je ale ve stávajícím působišti spokojený. "Jsem velmi šťastný a musím poděkovat týmu a jeho sponzorům za jejích víru ve mě. Cítím se tady moc dobře. Máme dobrý tým, jsme dobrá parta, tak proč v tom nepokračovat dál? Každý rok můžeme dokázat něco nového. Netřeba dělat krok zpátky, abych zase učil lidi kolem sebe, co potřebuji a co mám rád. Tady to funguje," prohlásil Sagan.

"Jsme moc rádi, že u nás zůstane. Už nyní jsme toho loňským titulem mistra světa v Bergenu dosáhli hrozně moc. K tomu je třeba přičíst vítězné etapy na Tour de France či velký triumf na Paříž-Roubaix. Jsem pyšný, že se nám to s Petrem povedlo. Možná by mohl v příštích letech poprvé okusit i Giro. Na ty příští tři roky se moc těšíme," uvedl Denk.

Hlavní událostí pro Sagana je ale nyní nedělní silniční závod, který uzavře mistrovství světa v Innsbrucku. Sagan, jenž dokázal loni vyhrát potřetí jako pátý v historii, ale stal se vůbec prvním, kdo to dokázal v řadě za sebou, se dopředu nikdy nevzdává. Při profilu trati, která je podle názoru některých expertů nejtěžší na MS od roku 1980, kdy ve francouzském Sallanches vyhrál domácí Bernard Hinault po 268 kilometrech v čase přes sedm a půl hodiny, je však realistou.

"Možná už jsem měl ten duhový trikot přece jen příliš dlouho," řekl s úsměvem Sagan. "Prožil jsem s ním tři krásné roky, tak bude možná pěkné, aby si ho teď užil na rok zase někdo jiný, než si ho pak vezmu zpátky," dodal s nadsázkou Sagan.

"K tomu, abych vyhrál tento rok, bych potřeboval opravdu dobrou konstelaci hvězd a komet, nějaký zázrak. Ale uvidíme… Závod může být loterií. Každopádně je na trati hodně stoupání a je obtížné vyhrát, když vážíte více než 65 kilogramů. A já mám 80, přitom žádný tuk, takže nemám moc možností, jak sundat dolů alespoň 10 kilogramů. A popravdě bych to ani neriskoval, už bych nebyl závodníkem, jakým jsem," vysvětlil Sagan.

Jaký tedy může být recept na vítězství z jeho pohledu? "Možná více síly. To závěrečné stoupání bude rozhodně velmi těžké, zejména po ujetých 250 kilometrech a všech těch předchozích vrcholech, které budou v pohodě, když se pojede pomalu. Pokud se však pojede rychle, bude to bolet," očekává Sagan.