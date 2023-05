Roglič vyhrál poprvé Giro d'Italia, v Římě triumfoval Cavendish

Slovinský cyklista Primož Roglič dovezl růžový trikot bezpečně do cíle 21. etapy a poprvé v kariéře vyhrál Giro d'Italia. Poslední etapové vítězství 106. ročníku třítýdenního italského závodu si v Římě po 126 km připsal Brit Mark Cavendish, jenž po sezoně ukončí kariéru.

Třiatřicetiletý Roglič se poprvé na letošním Giru oblékl do růžového dresu vedoucího závodníka po sobotní horské časovce. V ní navzdory spadlému řetězu zvítězil o 40 sekund před dosavadním lídrem Geraintem Thomasem a britského soupeře předčil v celkovém pořadí o 14 sekund. Poslední den se na velkých závodech už tradičně bojuje pouze o etapové vítězství.

Čtrnáctisekundový rozdíl mezi nejlepšími dvěma jezdci na Giru je nejmenší od roku 1974, kdy Eddy Merckx vyhrál před Gianbattistou Baronchellim o 12 sekund. Třetí letos skončil s odstupem 1:15 minuty Portugalec Joao Almeida.

Roglič, lídr týmu Jumbo-Visma, si připsal čtvrtý triumf na Grand Tour po výhrách na Vueltě v letech 2019-2021. Na Giru byl bývalý skokan na lyžích dosud nejlépe třetí v roce 2019 a letos se stal jeho prvním slovinským vítězem.

"Snažím se vychutnat si všechny ty pocity, všechno, co se stalo včera. Vždycky je krásné vyhrát. Navíc to slavit v tomhle úžasném městě, se všemi těmi úžasnými budovami. Je to nádherné," uvedl Roglič, jemuž předal vítěznou trofej italský prezident Sergio Mattarella.

Závěrečná etapa, jejíž velká část vedla centrem Říma kolem starověkých památek, měla pohádkový konec pro Cavendishe. Bývalý mistr světa v pondělí oznámil, že letos ukončí kariéru, a dnes se na dohled Kolosea stal sedm dnů po 38. narozeninách nejstarším etapovým vítězem v historii závodu.

"Těžko si představit lepší konec v kariéry v Itálii než vítězstvím na Giru v Římě. Je to dokonalé," uvedl Cavendish. Vítězný spurt mu pomohl překvapivě rozjet Thomas, jeho bývalý týmový kolega. "Z legrace jsem se zeptal: 'Nechceš mi to rozjet?'. A on jen zakřičel, 'Cave', a prostě to rozjel. V posledních 25 letech to je jeden z mých nejbližších přátel, je to úžasný člověk," vysekl Cavendish poklonu svému o rok mladšímu krajanovi, jenž na Giru těsně nedosáhl na celkový triumf.

Na Giru si Cavendish připsal 17. triumf a 54. výhrou nad Grand Tour si pojistil třetí místo v historických tabulkách za Merckxem (63) a Italem Mariem Cipollinim (57). Zároveň rodák z ostrova Man dosáhl na 162. profesionální vítězství a dotáhl se na druhého Belgičana Rika van Looye. Nepřekonatelný Merckx má na kontě 275 triumfů.

Na 84. místě dokončil Giro Karel Vacek, jenž se na své premiérové Grand Tour blýskl druhým místem v sedmé etapě. Dvaadvacetiletý pražský rodák dojel do Říma jako jediný z původního tria Čechů. Po 10. etapě museli kvůli koronaviru odstoupit Jan Hirt a Josef Černý, několik dnů poté, co závod ze stejného důvodu skončil pro lídra jejich týmu Soudal-Quick Step Remca Evenepoela. Belgický mistr světa měl být podle papírových předpokladů hlavním Rogličovým soupeřem v boji o celkové prvenství a Giro musel kvůli covidu-19 vzdát z prvního místa.

Cyklistický závod Giro d'Italia - závěrečná 21. etapa (Řím - Řím, 126 km):

1. Cavendish (Brit./Astana Qazaqstan) 2:48:26, 2. Kirsch (Luc./Trek-Segafredo), 3. Fiorelli (It./Green Project-Bardiani CSF-Faizané), 4. Dainese (It./DSM), 5. Krieger (Něm./Alpecin-Deceuninck), 6. Stewart (Brit./Groupama-FDJ), …100. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) všichni stejný čas. Konečné pořadí: 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 85:29:02, 2. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -14, 3. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -1:15, 4. Caruso (It./Bahrajn Victorious) -4:40, 5. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -5:43, 6. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) -6:05, …84. K. Vacek -3:42:40. Bodovací soutěž: 1. Milan (It./Bahrajn Victorious) 217, 2. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) 164, 3. Matthews (Austr./Jayco-AlUla) 101, …47. K. Vacek 18. Vrchařská soutěž: 1. Pinot 237, 2. Gee 200, 3. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) 164, …17. K. Vacek 36. Mladí jezdci: 1. Almeida 85:30:17, 2. Arensman -4:50, 3. Leknessund (Nor./DSM) -6:16, …26. K. Vacek -3:41:25. Týmy: 1. Bahrajn Victorious 256:21:18, 2. Ineos Grenadiers -16:22, 3. Jumbo-Visma -30:40.