Raději jsem osm hodin na kole než někde v Kolbence, směje se olympijský vítěz Kulhavý

před 23 minutami

Nejúspěšnější český biker Jaroslav Kulhavý si v tomto roce už připsal vítězné vystoupení v etapovém klání Cape Epic v Jihoafriké republice a v sobotu vstoupí v Dobřichovicích do domácí sezony startem v úvodním závodu patnáctidílného seriálu Kolo pro život. "Jsem v pohodě, čeká mě bohatý program, ale věřím, že ho zvládnu," usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak s téměř měsíčním odstupem hodnotíte své už třetí prvenství v prestižním Cape Epic?

Je to pro mě velice cenný úspěch a příjemný vstup do sezony. Letos byl pro mě tento závod ze všech mých čtyř dosavadních vůbec nejnáročnější na psychiku. Mým parťákem byl totiž nováček Američan Grotss a nevěděl jsem, co od něj můžu čekat. A tak jsem osm dní prožil ve stresu. Musel jsem neustále dávat pozor, aby nás nepřibrzdilo hlavně nějaké zranění, ale nakonec jsme celou těžkou trasu projeli bez větších problémů.

Kolik závodů chcete v seriálu Kolo pro život absolvovat?

Celkem asi šest a všechny považuju za užitečné. Nemyslím tím jen sebe, ale všechny cyklisty, kteří se seriálu zúčastní. V několika kategoriích se amatéři setkávají s profesionály, můžou se od nich v mnohém poučit a co je velice důležité, že přitahuje ke sportu děti. Líbí se mi celý koncept určený široké veřejnosti. Poprvé jsem se ho zúčastnil někdy začátkem roku 2000 a vždy se na každý závod moc těším.

Patronem seriálu je fotbalový brankář Petr Čech. Tušíte, zda se aspoň jednoho závodu také zúčastní a třeba si zazávodíte spolu?

Věřím, že nejméně jeden závod stihne, což by bylo zajímavé a velice příjemné. S fyzičkou by neměl samozřejmě žádné problémy a určitě by jel dobře. To samé platí i na Ondřeje Synka, špičkového světového skifaře.

Koncem května vás čekají Pražské schody. Jakou letos čekáte konkurenci?

Do Prahy se chystá hned několik špičkových jezdců, protože tento závod bude navazovat na Světový pohár v Novém Městě a dost cyklistů využije možnosti podívat se po našem hlavním městě. Pokud jde o závod, tak se už nebudou muset šetřit a lze očekávat zajímavé souboje.

Co všechno vlastně chcete v sezoně zvládnout?

Šest závodů Světového poháru, z nichž především ten v Novém Městě má pro mě mimořádný význam. Na domácí půdě se chci vždycky představit v co nejlepším světle. Vrcholnou akcí je pak zářijové mistrovství světa ve Švýcarsku, kam bude v mé přípravě mířit maximální pozornost. Daří se mi tam a zase by mě mohl potěšit pěkný výsledek. Rozhodující však bude především dobrý zdravotní stav.

Není tajemstvím, že se jako rádce a učitel věnujete cyklistickým nadějím. Připočteme-li k tomu každodenní tréninky, dlouhou řadu různých závodů a cestování po světě, nebudete mít kola plné zuby?

Především chci říci, že práce s dětmi mě baví a s přibývajícími lety se k ní pomalu přesouvám, i když ve své kariéře myslím ještě na olympiádu v Tokiu. Pořád jsem však radeji osm hodin denně na kole, než abych stejnou dobu pracoval někde v Kolbence. (smích)