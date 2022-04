Případ transgender Emily. Je to hanebně nefér, ozvala se Češka. Proti je i premiér

Jde inkluze proti fair play? Kauza britské transgender cyklistky Emily Bridgesové rozdělila svět sportu. Kolem sportovkyně, kterou na poslední chvíli nepustili k ženskému závodu, se rozproudila obecná debata o tom, zda by transgender ženy měly měřit síly se sportovkyněmi, které se jako ženy narodily.

Dráhová cyklistka Emily Bridgesová, dříve Zach Bridges, oznámila změnu pohlaví v říjnu 2020 a vloni zahájila hormonální terapii, aby snížila testosteron na úroveň danou pravidly.

Ještě v únoru skončila druhá v univerzitním mužském klání, na začátku dubna však měla zažít premiéru mezi ženami na britském národním šampionátu v takzvaném omniu, tedy víceboji v dráhové cyklistice. Utkat se měla třeba s pětinásobnou olympijskou vítězkou Dame Laurou Kennyovou.

Jednadvacetiletá závodnice splnila normy, když si hladinu mužského hormonu udržela po dobu 12 měsíců pod potřebnými pěti nanomoly na litr krve. Jejímu startu tak zdánlivě nic nebránilo. Jak se ale blížil, sílily různé druhy protestů.

Velká část soupeřek se chystala k bojkotu v přesvědčení, že Bridgesová má oproti nim značnou genetickou výhodu.

Ve veřejném dopise adresovaném Mezinárodní cyklistické unii vyjádřily obavy o férovost sportu a upozornily například na to, že Bridgesová v mužské juniorské kategorii před čtyřmi lety stanovila na trati 25 mil rekord, který je o dvě minuty lepší než současné výkonnostní maximum dospělých žen.

K případu se podrobně vyjádřila i česká triatlonistka Tereza Zimovjanová.

"Už odmala jsou malí kluci rychlejší než malé holčičky. Čím jste starší, tím se ten rozdíl zvětšuje. Neumím si představit, že ve dvaceti projdete změnou na holku, a protože jste rok měli snížený testosteron, tak můžete závodit s holkami. Co všechny ty roky, co jste se vyvíjel a trénoval jako kluk?" položila si Zimovjanová řečnickou otázku na Twitteru.

"U nás měli kluci plavci tuk dvě až tři procenta, my holky hubenější tak dvanáct procent. Jak se může takové tělo, i když s nižším testosteronem, kdykoliv porovnávat s ženským tělem? A to je jen jedna z milionu věcí. Je to tak hanebně nefér. Píšu tu o tom, protože když se jako holky-sportovkyně neozveme, tak to je špatně," dodala.

Jen několik dnů před očekávaným startem přišla UCI s překvapivým rozhodnutím. Bridgesovou do závodu nepustila, oficiálně kvůli administrativní chybě. Cyklistka je totiž stále registrovaná i v mužské asociaci.

Proti rozhodnutí se okamžitě postavila organizace Stonewall, která mimo jiné bojuje za práva transgender osob.

"Tohle rozhodnutí je velkým zklamáním. Emily splnila kritéria soutěže, tvrdě trénovala a měla dostat férovou šanci závodit," vyjádřila se.

Zklamaná Bridgesová si raději zrušila sociální sítě a pustila se do britských médií, jimiž se cítí být "obtěžována a démonizována".

You mean THIS Emily Bridges? pic.twitter.com/KdXCPppLrn — Chief Brody (@ChiefBrody19) April 1, 2022

"Mají agendu, kterou musí tlačit, a útočí na vše, co se vymyká normám," uvedla s tím, že oficiálnímu zdůvodnění svého vyloučení ze závodu příliš nerozumí. "Jsem sportovec a chci jen zase závodit. Nikdo by si neměl vybírat mezi tím, kým je a účastí ve sportu, který miluje," prohlásila.

Veřejné mínění i názory těch, kteří rozhodují, ale nyní míří spíše opačným směrem.

"Musíme řešit férovost soutěže. Současná pravidla pěti nanomolů na litr podle mě nejsou dostatečná," uvedl pro BBC prezident UCI David Lappartient.

Proti současným regulím se vyslovil také britský premiér Boris Johnson.

"Nemyslím si, že by transgender ženy měly soutěžit v ženských sportech. Možná je to kontroverzní názor, ale dává mi smysl. Mám sympatie pro lidi, kteří chtějí změnit pohlaví, musíme jim dát maximální lásku a podporu. Ale jsou to komplexní záležitosti, které se nedají vyřešit jednou jednoduchou legislativou," prohlásil ministerský předseda.

Cyklistky svůj otevřený dopis opřely o názory některých vědců, kteří souhlasí, že současná testosteronová kritéria v profesionálním sportu mohou zvýhodnit rozené muže.

Zmiňují přitom zejména lepší svalové dispozice a větší orgány, což v důsledku znamená větší sílu, vytrvalost i rychlost.

Podobně se loni v létě pro DVTV vyjádřil sportovní lékař Jiří Dostál v souvislosti s případem novozélandské vzpěračky Laurel Hubbardové. Ta se v Tokiu stala ve svých 43 letech první transgender ženou na olympijských hrách.

"To, že na rok snížíme hladinu testosteronu, je naprosto nedostatečné, protože ty hlavní změny se udály už v pubertě. Je to jednoznačná výhoda, kterou ostatní nemohou mít," řekl a dodal, že "inkluze jde v tomto případě proti férovosti".

Zastánci účasti transgenderových sportovců zase míní, že celý proces změny pohlaví výhodu mužského dospívání citelně snižuje. Vrozené fyzické dispozice jsou podle nich mezi jednotlivými sportovci rozdílné i tak.

"My musíme především dbát na psychické zdraví trans lidí, protože se tu vůči nim a nebinárním lidem ve sportu odehrává naprostý hon na čarodějnice," uvedla Amazin LeThiová ze Stonewallu.

Organizace odmítá i speciální kategorii zřízenou pro trans sportovce. "To by byla jen další forma vyloučení," řekla Thiová.