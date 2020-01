Šampion Hekele nebude ve Švýcarsku chybět. V 42 letech přidá třetí účast na MS

Dvaačtyřicetiletý Emil Hekele bude součástí české výpravy, která se představí začátkem února na mistrovství světa cyklokrosařů ve Švýcarsku. Hekele si automaticky zajistil právo startovat v Dübendorfu poté, co v neděli ukončil nadvládu Michaela Boroše a dojel si překvapivě pro první domácí titul.

Neměl však podepsanou reprezentační smlouvu a nebylo jisté, zda bude mít o start zájem. Se svazem už ale potřebné náležitosti vyřídil.

"Odsouhlasil jsem nominaci na mistrovství světa, záleželo jenom na mně. Bylo by fajn využít formy, jakou mám, rád bych se popral o co nejlepší výsledek. A to nejen já, ale celý tým," uvedl Hekele pro server tn.cz.

Hekele, jenž startoval mezi elitou již na MS 2017 v lucemburském Bielesu (22. místo) a rok nato v nizozemském Valkenburgu (49.), se triumfem na republikovém šampionátu v Jičíně ocitl ve zvláštní situaci. Neměl statut reprezentanta, až na výjimky v domácích soutěžích vůbec nestartoval, v minulosti měl navíc spory se svazem, jenže nominační kritéria zajišťovala domácímu šampionovi místo v týmu pro MS.

Samorost z Loštic, který závodí za vlastní tým Zekof, si tuto příležitost nakonec nenechal ujít. "Dokument mu byl zaslán a již by měl být podepsaný a zpět na cestě do rukou reprezentačního trenéra Petra Dlaska," uvedl svaz v tiskové zprávě.

"Emil jel v Jičíně neskutečný závod. Do kopců běhal jako Usain Bolt a myslím si, že v posledních dvou kolech by mu měl problém stačit kdokoliv ze světové špičky. Jsme rádi, že se rozhodl statut reprezentanta podepsat a těšíme se na jeho výkon na mistrovství světa," prohlásil předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky Petr Balogh.

Ujistil také, že spory, které vygradovaly diskvalifikací Hekeleho při loňském domácím šampionátu v Holých Vrších, jsou zapomenuty. "Video tehdy prokázalo, že Emil skutečně opustil zónu depa. O tom není pochyb. Na druhou stranu je pravda, že jsem se s podobně přísnou diskvalifikací nikdy v minulosti nesetkal. Jak už jsem zmínil, jeho výkon v Jičíně byl impozantní a já před ním smekám," doplnil Balogh.

Definitivní podoba nominace bude zveřejněna v úterý po předposledním závodu Světového poháru v Nommay. Týden nato se SP uzavře v Hoogerheide. Hekele se ani na jednom ze závodů nepředstaví, plánuje startovat jinde.