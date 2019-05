Poslední rovinatou etapu Gira před Alpami vyhrál Ewan

před 1 hodinou

Australský cyklista Caleb Ewan si připsal druhé vítězství na letošním Giru d'Italia. Čtyřiadvacetiletý člen týmu Lotto-Soudal vyhrál v hromadném spurtu 11. etapu, poslední rovinatou před Alpami.

Ewan v sobotu po 239 km vyhrál nejdelší etapu Gira a dnes triumfoval na trase jen o 18 km kratší. Rodák ze Sydney v cílové rovince v Novi Ligure jasně porazil vítěze předchozí etapy Arnauda Démarea z Francie, jenž se dostal do čela bodovací soutěže před Pascala Ackermanna. Německý spurtér, potlučený z pádu v závěru úterní etapy, finišoval třetí.

Až za ním skončil italský šampion Elia Viviani, jenž po čtyřech loňských vítězstvích marně čeká na letošní výhru na Giru. Další příležitost ke spurtu dostanou specialisté až příští týden v 18. etapě.

V růžovém dresu lídra vjede ve čtvrtek do hor domácí Ital Valerio Conti, jenž vede o 1:50 minuty před velkým favoritem Primožem Rogličem ze Slovinska. Ve dvanácté etapě o délce 158 km z Cunea do Pinerola čeká cyklisty 33 km před cílem stoupání první kategorie do Montosa ve výšce 1248 m.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 11. etapa (Carpi - Novi Ligure, 221 km):

1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 5:17:26, 2. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 3. Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe), 4. Viviani (It./Deceuninck-QuickStep), 5. Cimolai (It./Israel Cycling Academy), 6. Consonni (It./SAE Emirates), 7. Gibbons (JAR/Dimension Data), 8. Nizzolo (It./Dimension Data), 9. Mareczko (It./CCC), 10. Bennett (USA/EF Education First) všichni stejný čas, …128. Hirt (ČR/Astana) -33, 143. Černý (ČR/CCC) -1:30.

Průběžné pořadí: 1. Conti (It./SAE Emirates) 45:02:05, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:50, 3. Peters (Fr./AG2R La Mondiale) -2:21, 4. Rojas (Šp./Movistar) -2:33, 5. Masnada (It./Androni Giocattoli-Sidermec) -2:36, 6. Amador (Kost./Movistar) -2:39, 7. Antunes (Portug./CCC) -3:05, 8. Madouas (Fr./Groupama-FDJ) -3:27, 9. Carboni (It./Bardiani-CSF) -3:30, 10. Bilbao (Šp./Astana) -3:32, …72. Hirt -25:00, 136. Černý -1:02:34.