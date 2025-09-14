Cyklistika

Poslední etapa Vuelty se kvůli protestům nedojela, vítězem je ale Vingegaard

ČTK ČTK
před 39 minutami
Vyvrcholení cyklistické Vuelty v Madridu překazily demonstrace propalestinských aktivistů a poslední 21. etapa závodu zůstala bez vítěze.
Protestanti narušili Vueltu
Protestanti narušili Vueltu | Foto: Reuters

Pořadatelé ji předčasně ukončili a neutralizovali poté, co demonstranti protestující proti startu stáje Israel-Premier Tech vtrhli na trať závěrečného okruhu. Na celkovém pořadí to ale už nic nezměnilo, poprvé v kariéře španělský závod Grand Tour vyhrál Jonas Vingegaard, který si červený dres lídra upevnil vítězstvím v sobotní horské etapě.

Organizátoři, kterým se zabezpečením trasy závěrečné etapy třítýdenního závodu pomáhalo více než 1500 policistů, zastavili peloton 56 kilometrů před cílem a po chvíli oznámili, že se už pokračovat nebude. Zatím ani není jasné, zda se podaří uskutečnit slavnostní vyhlášení konečných výsledků s předáním trofejí.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike ovládl Vueltu s náskokem 1:16 minuty před portugalským lídrem stáje UAE Emirates Joaem Almeidou. Nejlepším vrchařem se stal Almeidův australský kolega Jay Vine, bodovací soutěž ovládl Dán Mads Pedersen z Lidl-Treku.

Český cyklista Jan Hirt hájící barvy stáje Isreal-Premier Tech byl v konečném pořadí klasifikován na 43. místě. Jakub Otruba z druhodivizního týmu Caja Rural-Seguros RGA obsadil při debutu na Grand Tour 90. příčku.

Letošní Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů ve větší či menší míře už od začátku. Už během týmové časovky v rámci 5. etapy se demonstranti pokusili zablokovat jezdcům stáje Israel-Premier Tech cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a stejně jako dnes neutralizována. V dalších etapách se posouval cíl či krátila trasa jako například v případě čtvrteční časovky jednotlivců.

Závěrečný okruh v Madridu měl dnes peloton absolvovat celkem devětkrát. Demonstranti, kterých se mělo do španělské metropole sjet až na šest tisíc, ale na trasu naházeli na několika místech části ochranných bariér a nakonec se jim podařilo trať zablokovat. Po ukončení závodu demonstranti pokračovali v potyčkách s policií.

 
Mohlo by vás zajímat

Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Vuelta pod tlakem, kvůli propalestinským demonstrantům může předčasně skončit

Vuelta pod tlakem, kvůli propalestinským demonstrantům může předčasně skončit

Zase a znovu. Etapu Vuelty zkrátily velké protesty, zvítězil Bernal

Zase a znovu. Etapu Vuelty zkrátily velké protesty, zvítězil Bernal
cyklistika Ostatní sporty sport Obsah Vuelta a España

Právě se děje

Aktualizováno před 29 minutami
Tenis

Utekla z Ruska, do Přátel pronikla jako virus. Kurnikovová je už počtvrté těhotná

Utekla z Ruska, do Přátel pronikla jako virus. Kurnikovová je už počtvrté těhotná
Prohlédnout si 40 fotografií
Že se vám zdá tenisová raketa pro tuhle blondýnku moc velká? Není divu. Anně Kurnikovové bylo teprve pět, když ji vzala poprvé do ruky.
Sport měla v genech. Její tatínek Sergej Kurnikov je šampion v řeckořímském zápase, její maminka Alla zase závodně běhala 400 metrů.
před 39 minutami
Poslední etapa Vuelty se kvůli protestům nedojela, vítězem je ale Vingegaard
Cyklistika

Poslední etapa Vuelty se kvůli protestům nedojela, vítězem je ale Vingegaard

Vyvrcholení cyklistické Vuelty v Madridu překazily demonstrace propalestinských aktivistů a poslední 21. etapa závodu zůstala bez vítěze.
před 48 minutami
Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu
Hokej

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Hokejisté Brna zvítězili ve 3. kole extraligy nad Spartou 2:0. O branky úřadujícího mistra se postarali Libor Zábranký a Jakub Flek.
Dobrovolník Mac
Dobrovolník Mac

Komentář: Deník dobrovolníka: Zrzka v autě a jak mi dva Ukrajinci umřeli pod rukama

Aktualizováno před 1 hodinou
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence
Zahraničí

ŽIVĚ
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Chceme z Česka mozkovnu, a ne montovnu? Změňme přijímačky na SŠ, říká odborník
Domácí

Chceme z Česka mozkovnu, a ne montovnu? Změňme přijímačky na SŠ, říká odborník

Na to, aby se u nás prosadila ekonomika s přidanou hodnotou, je zapotřebí úplně jiný typ vzdělání, říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin.
před 2 hodinami
Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět
Fotbal

Přenos skončil
Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět

Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou Praha.
Další zprávy