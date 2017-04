Polskému týmu CCC ukradli osmnáct kol, v provincii Limburg se to nestalo poprvé

před 7 minutami

Polský cyklistický tým CCC Sprandi Polkowice se stal před závodem Amstel Gold Race v Nizozemsku obětí zlodějů, kteří odcizili osmnáct kol.

Valkenburg (Nizozemsko) - Zloději výrazně zkomplikovali polské cyklistické stáji CCC Sprandi Polkowice přípravu na nedělní klasiku Amstel Gold Race. V noci na dnešek totiž z jejich týmového kamionu v nizozemském Valkenburgu zmizelo 18 kol a šest sad náhradních kol. Osmička cyklistů včetně Čecha Františka Sisra se přesto závodu série WorldTour zúčastní.

"Došlo k tomu na hlídaném parkovišti před hotelem, navzdory tomu, že kamion měl alarm a dveře blokovalo další týmové vozidlo, jež bylo zaparkováno hned před ním. Netušíme, jak zloději překonali bezpečnostní opatření," uvedl na týmovém webu sportovní ředitel CCC Piotr Wadecki.

Tým se nyní snaží sehnat a dopravit do Nizozemska náhradní vybavení. Využijí se tréninková kola, která budou vyzvednuta v domovech jezdců, a kola ze skladiště, jež ještě nebyla přidělena jednotlivým cyklistům.

Za poslední dobu to není poprvé, co se v provincii Limburg staly cyklistické týmy oběťmi zlodějů. Začátkem měsíce přišli o kola členové týmu Nippo-Vini Fantini, loni během Eneco Tour hlásily pokusy o proniknutí do svých kamionů stáje LottoNL-Jumbo a Dimension Data.

"Stává se z toho postupně během limburských závodů tradice. Hluboce se jako Limburčan stydím," napsal na twitteru nizozemský cyklista Tom Dumoulin.

