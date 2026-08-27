Pogačar šlápl do pedálů a na Vueltě znovu vyhrál. Dnes měl plné ruce práce s Belgičanem

Tadej Pogačar vyhrál šestou etapu Vuelty před Enricem Masem a upevnil si celkové vedení. Primož Roglič už ztrácí více než čtyři minuty.
Tadej Pogačar dál potvrzuje svou převahu na letošní Vueltě. Slovinský cyklista porazil ve finiši šesté etapy domácího Enrica Mase a připsal si už třetí dílčí vítězství.
V celkovém pořadí zvýšil náskok právě před Masem, který se posunul na druhé místo, na 3:34 minuty. Pogačarův krajan Primož Roglič dorazil v první skupině pronásledovatelů se ztrátou 46 sekund a v průběžném pořadí už zaostává o 4:21.
Rozhodující útok přišel v posledním stoupání dne na Puerto El Bartolo. Pogačar nastoupil ze skupiny favoritů a vydal se za posledními jezdci z dlouhého úniku. Ani tentokrát s ním nikdo z hlavních soupeřů nedokázal držet tempo.
Necelých 24 kilometrů před cílem, na dvoukilometrovém nezpevněném prašném úseku, ještě ztrácel na čelo půl minuty, před vrcholem ale dostihl a předjel také do té chvíle vedoucího Belgičana Ramsese Debruyneho.
Tentokrát ovšem nezůstal dlouho sám. V závěru prudkého stoupání se na něj nečekaně dotáhl Mas a dokonce vyhrál vrchařskou prémii. Pogačar se znovu pokusil soupeře setřást v technické úvodní části závěrečného sjezdu. Španěla předjel, při jednom z průjezdů zatáčkou ale vyjel mimo úzkou silnici a jen těsně se vyhnul pádu.
V posledních dvaceti kilometrech už dvojice Pogačar–Mas spolupracovala a svůj náskok před pronásledovateli udržela. V závěrečné rovinaté části ho dokonce zvýšila na 46 sekund.
Ve finiši měl více sil Pogačar a přidal třetí etapový triumf letošního ročníku. Souboj o třetí místo vyhrál Debruyne před Richardem Carapazem, zatímco Roglič obsadil sedmou příčku.
Jediný český jezdec v pelotonu Jan Hirt dojel na 45. místě se ztrátou 8:44 minuty. V celkovém pořadí mu patří 24. pozice.
Ještě před rozhodující částí etapy přišla ze závodu také jedna emotivní zpráva. Brit Joshua Tarling odstoupil z Vuelty jen týden po smrti svého mladšího bratra.
Devatenáctiletý Finlay Tarling zahynul při srážce s automobilem během závodu Kolem Portugalska a časovkářský specialista chtěl svou účastí na španělské Grand Tour vzdát jeho památce hold.
Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (Alcossebre - Castelló, 177,4 km): 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:40, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 5. Tejada (Kol./XDS Astana), 6. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) všichni -46, ...45. Hirt (ČR/NSN) -8:44.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 15:38:27, 2. Mas -3:34, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:21, 4. Carapaz -4:50, 5. Gall -4:55, 6. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -5:36, ...24. Hirt -18:45.
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