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Sport

Pogačar šlápl do pedálů a na Vueltě znovu vyhrál. Dnes měl plné ruce práce s Belgičanem

Sport,ČTK
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Tadej Pogačar vyhrál šestou etapu Vuelty před Enricem Masem a upevnil si celkové vedení. Primož Roglič už ztrácí více než čtyři minuty.

Tadej Pogačar na Vueltě 2026
Tadej Pogačar na Vueltě 2026Foto: REUTERS – Bruna Casas
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Tadej Pogačar dál potvrzuje svou převahu na letošní Vueltě. Slovinský cyklista porazil ve finiši šesté etapy domácího Enrica Mase a připsal si už třetí dílčí vítězství.

V celkovém pořadí zvýšil náskok právě před Masem, který se posunul na druhé místo, na 3:34 minuty. Pogačarův krajan Primož Roglič dorazil v první skupině pronásledovatelů se ztrátou 46 sekund a v průběžném pořadí už zaostává o 4:21.

Rozhodující útok přišel v posledním stoupání dne na Puerto El Bartolo. Pogačar nastoupil ze skupiny favoritů a vydal se za posledními jezdci z dlouhého úniku. Ani tentokrát s ním nikdo z hlavních soupeřů nedokázal držet tempo.

Necelých 24 kilometrů před cílem, na dvoukilometrovém nezpevněném prašném úseku, ještě ztrácel na čelo půl minuty, před vrcholem ale dostihl a předjel také do té chvíle vedoucího Belgičana Ramsese Debruyneho.

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Tentokrát ovšem nezůstal dlouho sám. V závěru prudkého stoupání se na něj nečekaně dotáhl Mas a dokonce vyhrál vrchařskou prémii. Pogačar se znovu pokusil soupeře setřást v technické úvodní části závěrečného sjezdu. Španěla předjel, při jednom z průjezdů zatáčkou ale vyjel mimo úzkou silnici a jen těsně se vyhnul pádu.

V posledních dvaceti kilometrech už dvojice Pogačar–Mas spolupracovala a svůj náskok před pronásledovateli udržela. V závěrečné rovinaté části ho dokonce zvýšila na 46 sekund.

Ve finiši měl více sil Pogačar a přidal třetí etapový triumf letošního ročníku. Souboj o třetí místo vyhrál Debruyne před Richardem Carapazem, zatímco Roglič obsadil sedmou příčku.

Jediný český jezdec v pelotonu Jan Hirt dojel na 45. místě se ztrátou 8:44 minuty. V celkovém pořadí mu patří 24. pozice.

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Ještě před rozhodující částí etapy přišla ze závodu také jedna emotivní zpráva. Brit Joshua Tarling odstoupil z Vuelty jen týden po smrti svého mladšího bratra.

Devatenáctiletý Finlay Tarling zahynul při srážce s automobilem během závodu Kolem Portugalska a časovkářský specialista chtěl svou účastí na španělské Grand Tour vzdát jeho památce hold.

Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (Alcossebre - Castelló, 177,4 km): 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:40, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 5. Tejada (Kol./XDS Astana), 6. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) všichni -46, ...45. Hirt (ČR/NSN) -8:44.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 15:38:27, 2. Mas -3:34, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:21, 4. Carapaz -4:50, 5. Gall -4:55, 6. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -5:36, ...24. Hirt -18:45.

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