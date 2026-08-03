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Sport

Pogačar pořád nemá dost. Pojede i slavný závod, který ještě nikdy nevyhrál

Sport,ČTK

Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodů Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál.

Tour de France
Tadej PogačarFoto: REUTERS – Stephanie Lecocq
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O jeho startu informovala stáj UAE Emirates-XRG, která na sociálních sítích zveřejnila nominaci týmu.

"Jsem moc rád, že se vracím na Vueltu. Jel jsem tam svou první Grand Tour a byl to úžasný zážitek," řekl Pogačar.

Sedmadvacetiletý suverén posledních let dosud na Vueltě startoval jen v roce 2019, kdy skončil třetí, což je jeho nejhorší výsledek na Grand Tour.

Dvojnásobný mistr světa Pogačar vyrovnal před týdnem pátým triumfem na Tour de France rekord slavného závodu a navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a loňska.

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Dvakrát byl celkově druhý. Z Gira d'Italia má ve sbírce titul ze svého jediného startu v roce 2024.

Všechny tři závody Grand Tour vyhrálo dosud jen osm cyklistů. Naposledy se do exkluzivního klubu připojil Pogačarův velký rival Jonas Vingegaard, který letos v květnu zkompletoval sbírku na Giru.

Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě.

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