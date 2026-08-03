Pogačar pořád nemá dost. Pojede i slavný závod, který ještě nikdy nevyhrál

Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodů Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál.
O jeho startu informovala stáj UAE Emirates-XRG, která na sociálních sítích zveřejnila nominaci týmu.
"Jsem moc rád, že se vracím na Vueltu. Jel jsem tam svou první Grand Tour a byl to úžasný zážitek," řekl Pogačar.
Sedmadvacetiletý suverén posledních let dosud na Vueltě startoval jen v roce 2019, kdy skončil třetí, což je jeho nejhorší výsledek na Grand Tour.
Dvojnásobný mistr světa Pogačar vyrovnal před týdnem pátým triumfem na Tour de France rekord slavného závodu a navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a loňska.
Dvakrát byl celkově druhý. Z Gira d'Italia má ve sbírce titul ze svého jediného startu v roce 2024.
Všechny tři závody Grand Tour vyhrálo dosud jen osm cyklistů. Naposledy se do exkluzivního klubu připojil Pogačarův velký rival Jonas Vingegaard, který letos v květnu zkompletoval sbírku na Giru.
Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě.
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