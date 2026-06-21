Pogačar nadchl dalším supervýkonem. Životní formu ale potvrdil i mladý Čech

Český cyklista Mathias Vacek dojel dvanáctý v závěrečné královské etapě závodu Kolem Švýcarska a udržel celkové třetí místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France skvělou formu Slovinec Tadej Pogačar a náročný závod kategorie WorldTour vyhrál hned při svém debutu.
Vacek se ve Švýcarsku chystá na svou první účast na Tour a v pětietapovém závodě potvrdil životní vrchařskou formu. Čtyřiadvacetiletý český cyklista se i v dnešní 150,7 km dlouhé etapě s dvěma stoupáními nejtěžší kategorie a téměř 4500 výškovými metry udržel s nejlepšími a dojel dvanáctý s odstupem 2:16 za Pogačarem.
V celkovém pořadí závodu, který v roce 2008 vyhrál Roman Kreuziger, tak člen týmu Lidl-Trek udržel třetí pozici. Na ni se Vacek posunul díky čtvrtému místu v sobotní časovce, v prvních dvou etapách byl pátý a šestý.
Lepší než Vacek byli v konečném pořadí pouze mistr světa Pogačar a bývalý vítěz Gira d'Italia a olympijský šampion Richard Carapaz.
Pogačar dnes korunoval svou dominanci ve Švýcarsku třetím etapovým vítězstvím. V závěrečném stoupání se osm kilometrů před cílem vydal z hlavní skupiny stíhat uprchlíky a snahu korunoval zhruba 800 m před páskou ve Villars-sur-Ollon, kdy se prohnal kolem vedoucího Lennyho Martineze. Francouz nakonec dojel druhý se sedmisekundovým odstupem.
Čtyřnásobný vítěz "Staré dámy" Pogačar zvítězil před Carapazem o 6:32 minuty, Vacek na Ekvádorce ztratil jen 20 sekund.
Nejslavnější závod světa Tour de France letos startuje 4. července.
Cyklistický závod Kolem Švýcarska (WorldTour) - 5. etapa (150,7 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:12:24, 2. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -7, 3. Lemmen (Niz./Visma-Lease a Bike) -1:33, 4. Widar (Belg./Lotto Intermarché) -1:53, 5. Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM), 6. Mas (Šp./Movistar) oba -1:55, ...12. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:16, 19. Hirt (ČR/NSN) -3:58.
Konečné pořadí: 1. Pogačar 15:08:43, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -6:32, 3. Vacek -6:53, 4. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -7:34, 5. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) -7:51, 6. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -7:53, ...45. Hirt -39:13.
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