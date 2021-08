"Počítám, že to bude bolet." Sáblíková si vyzkouší etapu cyklistické Tour de France

Amatérští cyklisté, ale i několik současných či minulých profesionálů dostanou v sobotu šanci vyzkoušet si, jaké je to absolvovat etapu na Tour de France. Na startu v Praze se objeví i rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Projekt "L'Etape by Tour de France" existuje již více než deset let, pod dohledem francouzských pořadatelů se cyklistický závod a jeho atmosféra přenáší do různých států v Evropě, letos poprvé zavítá i do Česka. Původně se měl uskutečnit v červnu, ale s ohledem na pandemickou situaci byl přesunut na konec srpna.

"Rozhodnutí o posunutí termínu bylo dobré. Při tehdejších omezeních bychom jej asi nedokázali zorganizovat," uvedl předseda představenstva agentury Sport Invest David Trávníček, statutární ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport.

"Nic podobného jsme ještě nikdy nedělali. Vždy jsme se pohybovali na ohraničeném hřišti, teď jdeme poprvé na otevřené komunikace. Díky tomu jsme museli získat velké množství povolení," podotkl.

Více než 1600 přihlášených cyklistů se v sobotu vydá z pražského Strahova, kde bude zázemí celého závodu připravené podle vzoru Tour de France, na trať po Středočeském kraji.

Jen šest procent ze všech přihlášených tvoří ženy. Mezi nimi bude ale olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková.

"Jedou se tratě 130 kilometrů a 90, což si asi spousta holek netroufne. Nedovedu si představit, že by ženy, které jezdí rády na kole, ujely takovou porci kilometrů, pro ně by bylo daleko větší lákadlo třeba padesátka. Určitě se to bude v budoucnu zvažovat," myslí si Sáblíková.

Sama ale neváhala a když dostala na výběr vybrala si delší trať. "Jsem tak trochu blázen a mám ráda výzvy. Buď to vydržím, dobře se najím a vydrží mi energie, nebo mi na posledních 30 kilometrech dojde. Ale počítám, že to bude bolet," culí se rychlobruslařka.

Čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka bere kolo jako přípravu před zimní sezonou, která je olympijská. "Hry v Pekingu jsou prioritu, takže možná ani nepojedu na 100 procent, abych neriskovala zranění. Bude záležet na počasí, pokud bude sucho, budu se snažit si to užít na sto procent," dodala.