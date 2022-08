Pochopila jsem, že jsem v průšvihu, až když jsem přestala cítit nohu, říká Opičková

Přilba rozkřáplá na padrť. Dvě vyhřezlé plotýnky, jedna o devět, druhá o třináct milimetrů. Posunutý pátý obratel, obtíže s hybností i citlivostí. Cyklistka Evelína Opičková po loňském pádu v tréninku rázem nechodila. Ale vzepřela se osudu, během pár měsíců intenzivního cvičení se nejen plně postavila na nohy, ale záhy se vrátila i zpět do sedla a dojela třetí v L’Etape Czech Republic.

Pád ve vysoké rychlosti přitom mohl mít fatální následky. "Pravou půlku těla jsem měla modrou. Během čtrnácti dnů po zranění se můj stav zhoršoval. Ale já si dlouho nepřipouštěla, že je to průšvih. Až když jsem přestala cítit nohu v oblasti chodidla a kotníku. Nemohla jsem si lehnout na záda, nemohla jsem si sednout, předklonit se," popisuje své trápení sedmadvacetiletá cyklistka.

Už byla domluvená na kontraktu v jednom závodním týmu, místo toho řešila životně důležité otázky. "Lékaři z několika neurochirurgických oddělení pražských nemocnic chtěli hned sáhnout k operaci. Tvrdili mi, že můj stav se bude jenom zhoršovat. Ale přečetla jsem spoustu příběhů, kdy lze vše srovnat cvičením. Měla jsem štěstí na dvě fyzioterapeutky, které mě daly dohromady. Bylo období, kdy jsem cvičila pravidelně deset minut v každé hodině. Byla jsem tím úplně posedlá."

Ještě v prosinci nebyla Evelína schopná normálně fungovat. "Byla jsem zvyklá pořád pracovat, sportovat… A najednou jsem byla jen doma. Společníkem pro mě byla buď televize, nebo ticho. Ale ruce fungovaly, hlava taky. Tak jsem prostě bolest kousla."

Od ledna 2022 bořila všechny lékařské prognózy. Bolest ustupovala, hybnost do nohy se vrátila. "Možná jsem schopná kousnout více bolesti, než je normální. Děsila mě představa, že z plného tréninku jsem během pár dnů zafixovaná v ortéze. To by mi možná ublížilo ještě víc," krčila rameny Evelína Opičková. "Někdy jsou lepší dny, někdy horší. Naučila jsem se fungovat jak bez bolesti, tak i s ní."

Když dostala nabídku zapojit se do charitativního projektu Probuď v sobě vítěze v dresu WeLoveCycling, neváhala. Obdivuhodně se vypořádala s L’Etape Czech Republic by Tour de France, po nemoci pak zvládla i nálož kilometrů v rámci Handy Cyklo maratonu dlouhý 2222 kilometrů. Účastí v projektu navíc přispěla k finanční podpoře Davida Štefanidese.

Jednadvacetiletý mladík se narodil předčasně s diagnózou dětské mozkové obrny. Trápí ho i přidružené diagnózy v podobě těžké oční vady, skoliózy zad, epilepsie a bolestivé spasmy nohou. Má postižené všechny končetiny a potřebuje nepřetržitou asistenci druhé osoby.

"David pro nás byl hnacím motorem. Věděla jsem, že když on zvládá svůj každodenní boj, já musím zvládnout trénink na L’Etape i Handy maraton," dodává bojovně Evelína Opičková.