Omluva rebela Hekeleho. Spletl jsem se, pojďme najít společnou řeč, navrhuje cyklista

Cyklokrosař Emil Hekele by po ostrých prohlášeních rád zakopal válečnou sekyru. | Foto: ČTK

Emil Hekele jel v závodě mistrovství republiky v cyklokrosu o medaili, ale před nájezdem do posledního kola byl velmi přísně diskvalifikován. Vedení českého cyklokrosu pak nazval mafií, pro kterou je nepohodlným člověkem. Teď uznává, že v některých svých výrocích přestřelil. Rád by vztahy znovu urovnal.

Čtyři dny bublaly v Hekelem rozbouřené emoce, které vyvolalo velice kontroverzní vyloučení ze sobotního závodu republikového šampionátu v cyklokrosu na Holých Vrších. Jednačtyřicetiletý veterán a amatér tam s nejlepšími profesionály bojoval o medaili, ale byl nucen odstoupit.

Rozhodčí Hekeleho vyloučil za neoprávněný návrat do depa poté, co rodák z Loštic vyměnil kolo, ihned na něm přetrhl řetěz a vracel se pro nové. Rozhodčí tvrdil, že se Hekele vrátil po průjezdu koncem depa, a tedy se provinil proti pravidlům.

Závodník oponoval, že se stále pohyboval ve vymezeném prostoru, navíc si stěžoval, že rozhodčí ze své pozice nemohl situaci dobře posoudit. Kamerový záznam důležitého momentu neexistuje, a tak jde o souboj tvrzení proti tvrzení.

Hekele bezprostředně po diskvalifikaci hřímal v rozhovoru pro Českou televizi. "Cyklokros u nás řídí mafie, ten rozhodčí byl na mě nasazený," prohlásil. O dva dny později v rozhovoru pro Aktuálně.cz svá slova potvrdil a vysvětlil, proč je pro vedení cyklokrosu nepohodlný.

"Zní to špatně, ale firma, která cyklokros řídí, to dělá ku prospěchu sebe, ne závodníků," řekl mimo jiné účastník MS 2017 a 2018. Kritizoval řízení Českého svazu cyklistiky, svatbu cyklokrosových tratí v Česku a špatné výsledky reprezentantů ve srovnání s minulými léty.

Nyní, čtyři dny po závodě, vydává Hekele prohlášení, v němž uznává, že některé výroky přehnal. "Například slova o nasazeném rozhodčím byla v daný moment unáhlená. Spletl jsem se a upřímně se omlouvám," píše zkušený cyklista ve svém prohlášení.

"Je nyní na mě, jako sportovci a doufám poctivém člověku, nalézt cestu, jak některým lidem v klidu a osobně, bude-li potřeba, vyslovit omluvu a snažit se najít společnou řeč," pokračuje Hekele. Pokud se vztahy mezi ním a svazem urovnají, mohl by v únoru startovat na MS v Dánsku.

Zveřejňujeme zde kompletní prohlášení bez redakčních úprav:

Po závodě MČR, v posledních dnech tolik diskutovaném, jsem se rozhodl utišit rozbouřené vody. Jak to již bývá, pár dní po závodě emoce, napětí a stres trochu ochladnou.

Komentářů k pravidlům již padlo dost, a tak bychom mohli polemizovat do soudného dne. Je nejspíš dané, že ke stejnému názoru na mou diskvalifikaci nedojdeme, ale uvědomuji si, že je především třeba jít dál. Do budoucna z toho ale pro nás všechny může plynout ponaučení, že pravidla jsou někdy nejednoznačná, což by mohl být důvod k zamyšlení, i pro jejich tvůrce. Čas však opravdu zpátky nejde vzít.

K čemu se ale pohledem zpět musím vrátit, bez ohledu na čas, který od sobotního závodu uplynul, je ke svému vyjádření v ČT.

MČR 2019 v cyklokrosu je a bylo mým "dnem D"! Průběh závodu, ani vše co jsem přípravě na tento závod podřídil a obětoval, není nutno připomínat. Zklamání po zmařeném závodě způsobené především přetrženým řetězem je nepopsatelné a pocity jsou nepřenositelné. Následuje diskvalifikace a rozhovor pro TV v přímém přenosu.

Popisovat nyní emoce, euforii, zklamání, frustraci, ale i pocit marnosti a rozhořčení je zbytečné. A i když to vše někdy ke sportu patří, v důsledku nemohou být tím jediným, co by po výkonu sportovce mělo zůstat v paměti.

V tomto okamžiku bych se rád zastavil a přehodnotil některé své výroky v ČT. Jsem si vědom a uznávám, že některá má prohlášení a výroky, například výrok o nasazeném rozhodčím, byly v daný moment unáhlené a přehnané. Nyní vím, že jsem se spletl a za to se tímto panu Kaňkovi upřímně omlouvám.

Také bych se touto cestou chtěl omluvit všem pořadatelům MČR, pořadatelům v Holých Vrších, kteří připravili velice kvalitní a poctivou cyklokrosovou trať. Byl bych velice nerad, aby cokoliv poškodilo nebo zastínilo jejich poctivou práci, bez které by žádný závod nebyl. I proto se tímto chci jmenovitě omluvit především panu Kubínovi, jehož dlouholeté práce, nejen v Holých Vrších, si velice vážím! Jsem si vědom, že díky svému neutuchajícímu nadšení, entusiasmu a lásce k cyklokrosu je trať v Holých Vrších právě takovou, jaká je!

Celý život věnuji cyklistice, a proto mám tendenci srovnávat, kde byl cyklokros v minulosti a kde se nachází nyní. Vím, že často dávám najevo svůj názor způsobem, který se v dnešní společnosti moc nenosí, jsem až moc přímý, přísný, důrazný a řeknu "prostě" to, co si myslím a mám na jazyku. Někdy je ale stejně důležité hledat cestu jak dál, možná jiné cesty jak dál.

Mým cílem je a vždy bylo, aby se cyklokros posunul nahoru.

Stále závodím, stále miluji cyklistiku a pro cyklokros bych dýchal, protože je to pro mě ten nejkrásnější sport na světě. Ano, mé vztahy s vedením cyklokrosu jsou napjaté již delší dobu, ale teď se mi to zdá až příliš! A protože vím, že podíl své viny na tomto stavu nesu i já osobně, rád bych tzv. "zakopal válečnou sekeru" a pokusil se posunout vše dál, do budoucna lepším směrem.

Je nyní na mně, jako sportovci a doufám poctivém člověku, nalézt cestu, jak některým lidem v klidu, bez emocí a gest osobně, bude li třeba, vyslovit omluvu a snažit se s nimi najít společnou řeč.

Jako cyklokrosař tělem i duší, bych nejraději viděl cyklokros ve stavu, kdy jsme byli cyklokrosovou velmocí. Jsem si vědom, že nevraživá atmosféra, která v dané situaci po MČR panuje, není dobrá pro nikoho a českému cyklokrosu by nijak nepomohla.

Závěrem bych rád dodal, že jsem se pro úspěch českého cyklokrosu a její reprezentace vždy snažil dělat maximum, a to jak doma na domácích závodech, tak i v zahraničí. A věřím, že svými výkony jsem dělal čest českému cyklokrosu, v čemž bych velice rád pokračoval.

Emil Hekele, cyklokrosař