Nosková se stala ve Zlíně mistryní Evropy do 23 let, v cíli měla téměř čtyřminutový náskok

před 1 hodinou

Zlín - Cyklistka Nikola Nosková získala ve Zlíně suverénně titul mistryně Evropy v závodě žen do 23 let. Před druhou Aafke Soetovou z Nizozemska měla po 108 kilometrech v cíli náskok náskok téměř čtyři minuty. Jednadvacetiletá Nosková vybojovala na šampionátu už druhou medaili, ve čtvrtek v časovce v Brně skončila třetí.

V úmorném vedru na velice náročném jedenáctikilometrovém horském okruhu potvrdila Nosková roli favoritky a více než sedmdesát kilometrů odšlapala v sólovém úniku. Už ve druhém kole ve stoupání zaútočila. Její nástup zachytila pouze šampionka z časovky Soetová a Italka Elena Pirroneová. Obě soupeřky ale po dalších dvou okruzích ztratily s Noskovou kontakt. Česká cyklistka v závěru ještě tempo vystupňovala a nikým neohrožována si dojela pro titul.

Závod juniorek na 75,6 kilometru vyhrála rovněž jednoznačně sedmnáctiletá Ruska Aigul Garejevová, která po sólové jízdě dojela do cíle s náskokem šesti minut na osmičlennou skupinu pronásledovatelek, v níž byly i dvě české závodnice. Veronika Jandová skončila sedmá a Tereza Sásková obsadila deváté místo.

"Soupeřky udělaly chybu, že mě nechaly odjet. Mým hlavním cílem bylo porazit sama sebe," uvedla Garejevová.

Krok s ní držela do polovinu závodu pouze Němka Hannah Ludwigová, ale ostrému tempu pak nestačila, propadla se do následující skupiny a ve finiši podlehla v boji o druhé místo Italce Vittorii Guazziniové.

"Byl to můj první větší závod, takže jsem nevěděla, co mě čeká. Bylo to těžké. Mrzelo mě, že dojezd do cíle byl z kopce a já nemám tak dobrý spurt," poznamenala nejlepší česká juniorka Jandová.

Evropský šampionát zakončí v neděli ve Zlíně závod juniorů (118,8 km) se startem v 9:00 a od 13:00 závod mužů (140,4).

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice juniorů a závodníků do 23 let - závody s hromadným startem ve Zlíně:

Ženy do 23 let (108 km): 1. Nosková (ČR) 3:31:48, 2. Soetová (Niz.) -3:49, 3. Paternosterová (It.) -7:15.

Juniorky (75,6 km): 1. Garejevová (Rus.) 2:28:29, 2. Guazziniová (It.), 3. Ludwigová (Něm.) obě -6:01, …7. Jandová -6:02, 9. Sásková -6:03, 29. Hájková -14:59, 48. Ševčíková -23:14, 51. Janů (všechny ČR) -23:37..