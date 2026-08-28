Přeskočit na obsah
Benative
29. 8. Evelína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Byl to mimořádný den pro celé Norsko.“ Leknessund vítězstvím na Vueltě uctil památku krále

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Horskou 7. etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál po samostatném úniku norský cyklista Andreas Leknessund.

Norská vlajka na půl žerdi k uctění památky zesnulého krále Haralda V.
Norská vlajka na půl žerdi k uctění památky zesnulého krále Haralda V.Foto: CTK – Ida Marie Odgaard
Reklama

Druhý navíc dojel jeho krajan a kolega z norského týmu Uno-X Mobility Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté dnes jeli s černou páskou na paži.

Sedmadvacetiletý Leknessund oslavil premiérový triumf na Grand Tour v etapě, v níž nejlepší jezdci celkového pořadí v čele s Tadejem Pogačarem o dílčí triumf neusilovali a dali šanci uprchlíkům.

Leknessund byl po 150 kilometrech a závěrečném stoupání první kategorie do Aramón Valdelinares v cíli o 34 sekund dřív než krajan Johannessen.

Třetím místem s odstupem 47 sekund potvrdil své vrchařské schopnosti Belgičan Wout van Aert, vedoucí muž bodovací soutěže.

Reklama
Reklama

"Byl to mimořádný den pro tým a pro celé Norsko. Tohle je samozřejmě v celém kontextu jen drobnost, ale i díky tomu je tento den ještě mimořádnější," uvedl Leknessund.

Za vítězství děkoval i parťákovi Johannessenovi, jenž byl podle něj z jezdců v úniku nejlepším vrchařem. "Ale nechal mě jet a prakticky mi tím výhru daroval. Jsem hodně hrdý a vděčný," dodal loňský norský šampion.

Pogačar dorazil do cíle bez známek velkého úsilí devatenáctý s více než čtyřminutovým odstupem.

Navzdory tomu dokázal hvězdný Slovinec najet další sekundy na své největší soupeře a před Španělem Enricem Masem nově vede už o 3:50 minuty.

Reklama
Reklama

Český cyklista Jan Hirt obsadil 34. místo s odstupem 6:20 na vítěze a stále je čtyřiadvacátý.

V sobotu čeká na cyklisty mezi městy Pucol a Xeraco 171 km dlouhá spíše rovinatá etapa s jednou horskou prémii v závěru. Závod skončí 13. září v Granadě.

Související


Cyklistický závod Vuelta - 7. etapa (Vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 148,8 km): 1. Leknessund 3:49:47, 2. Johannessen (oba Nor./Uno-X Mobility) -34, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -47, 4. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -58, 5. Rodríguez (Kol./EF Education-EasyPost) -1:13, 6. Sosa (Kol./Equipo Kern Pharma) -1:16, ...34. Hirt (ČR/NSN) -6:20.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 19:32:37, 2. Mas (Šp./Movistar) -3:50, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:50, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -5:01, 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -6:05, 6. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -6:06, ...24. Hirt -20:42.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Tisíc úderů denně na Rusko. Zelenskyj nařídil armádě výrazně zvýšit útoky drony

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama