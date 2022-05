Nizozemský cyklista Bouwman slavil po vítězství z úniku na Giru životní úspěch

České předsednictví v Evropské unii v druhé polovině letošního roku otevře 1. července společné zasedání vlády a Evropské komise v Litomyšli. Rádiu Frekvence 1 to v pátek řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) předtím v rozhovoru řekl, že Česko by během svého předsednictví chtělo uspořádat summit, kterého by se zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle Fialy to záleží na tom, jaká bude situace na Ukrajině.

Bek uvedl, že vláda spíš upouští od záměru uspořádat při předsednictví více akcí v regionech mimo Prahu. Podle Fialy nyní není reálné dělat větší akce mimo Prahu z finančních důvodů, ale i kvůli tomu, jak předsednictví začala připravovat předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). "Ale první základní akce, která otevírá celé předsednictví, společné zasedání české vlády a Evropské komise, se uskuteční v Litomyšli," řekl. Ve městě se od 9. června do 5. července koná festival Smetanova Litomyšl.

Hlavní summit českého předsednictví se pak bude konat na Pražském hradě. "To jsou důstojné prostory, které jsou k tomu vhodné," uvedl Fiala. Otázkou zůstává podle něj hlavní téma i termín. "Nejpravděpodobnější se mi zdá, že ten velký summit by byl někdy v září, nebo říjnu, ale musíme to ladit s tou celkovou situací," podotkl.

Česku, českému předsednictví i Evropské unii by slušel summit se Zelenským, dodal Fiala. "Ale má to jednu podmínku, a to je, že situace na Ukrajině dospěje k mírovému řešení, což tak bohužel nevypadá," uvedl premiér. V takovém případě by se mělo jednat o plánu na poválečnou obnovu Ukrajiny. "Bude-li to možné, to bohužel nezávisí jenom na České republice," dodal Fiala.

Kromě summitu s ukrajinským prezidentem je podle Beka na stole varianta setkání lídrů zemí EU s představiteli států západního Balkánu. Záleží však na tom, zda se podobné zasedání neuskuteční ještě za francouzského předsednictví, které skončí v polovině roku.