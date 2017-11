Nic horšího jsem nezažil, vypráví König po sezoně hrůzy

před 38 minutami

Leopold König měl být po návratu ze Sky lídrem týmu Bora, sezonu mu ale nakonec zhatila série zranění.

Praha - Nejhorší sezonu v kariéře, ve které musel řešit hned několik zdravotních problémů, má za sebou cyklista Leopold König. Momentálně už je ale devětadvacetiletý český reprezentant fit a naplno se chystá na příští rok, ve kterém by chtěl startovat na Giru d'Italia i Tour de France.

"Všechno zlé je k něčemu dobré. Tělo si po deseti letech odpočinulo. Chceme to využít, abych mohl mít v příštím roce těžký program. Je samozřejmě otázka, jak tělo zareaguje po takovém výpadku. Doufáme, že se dokážeme připravit během zimy na první a druhou Grand Tour," řekl König novinářům na slavnostním vyhlášení ankety Král cyklistiky 2017.

König měl letos zdravotní problémy od samého začátku roku. Kvůli nim neabsolvoval ani jeden velký závod, původně měl být přitom lídrem týmu Bora na Giru.

"Nic horšího jsem nikdy neměl. Byl jsem zvyklý, že jsem se vždy dokázal po měsíci vrátit a problémy odezněly. Tentokrát jsem se po měsíci vrátil, ale po dalším měsíci a dvou týdnech jsem byl na začátku. Nebyl to dlouhodobý problém, že by mě bolelo jedno koleno nebo jeden úpon. Nebyla tam recidiva. Byl to problém obou kolen a několika různých úponů," vysvětloval rodák z Moravské Třebové. Navíc několikrát uspěchal návrat.

König se před sezonou vrátil z hvězdného týmu Sky do Bory a za jeho problémy byla změna materiálu, který začal používat. "Změnil jsem kolo, posed, tretry, sedlo. Je to citlivá věc, s níž se musí vyrovnat spousta závodníků, kteří přichází do jiného týmu na jiný materiál. Mě to postihlo v takové míře, že jsem byl sezonu mimo," uvedl jezdec, jenž byl až v závěru sezony schopen zvládnout etapové závody.

Nejprve absolvoval v říjnu všech šest etap Kolem Turecka a poté i Kolem Kuang-si v Číně. "Do Turecka jsem odjížděl s velkou neznámou. Až v průběhu závodu se ukázalo, že jsem schopen absolvovat celý etapák. Zlepšoval jsem se z hlediska bolesti. První dvě etapy to nebylo ideální. Viděl jsem to bledě. Pak jsem absolvoval Čínu a věděl, že bolesti jsou zažehnané a že musím pokračovat v tvrdé práci," řekl König.

Momentálně již myslí jen na rok 2018 a na přípravu na něj. Po tréninku v Česku se přesunul do Francie a v prosinci se chystá na Mallorku. König zvažoval, že by odletěl trénovat do hor v Kolumbii, ale nakonec zůstane v Evropě.

"Bavil jsem se s klukama, že je tam super trénování ve výšce, což se moc nedá během zimy v Evropě. Ale po konzultaci s týmem začnu na Mallorce. Pak bude vysokohorské soustředění v Sierra Nevadě a Tirreno Adriatico. To by byl ostrý start," poukázal na březnový závod WorldTour.

Pozornost však upíná hlavně k závodům Grand Tour. "Já bych nejlépe nechtěl vynechat ani jednu, ale to asi nejde po fyzio stránce. Chceme jet každou Grand Tour s dvěma lídry, podobně jako jsme to dělali ve Sky, takže prostor pro mě i pro (polského jezdce Rafala) Majku bude. Je to jen na mně, abych týmu co nejdříve ukázal, že se mnou mají počítat," podotkl König.

Hned ale poukázal na fakt, že bavit se v listopadu o programu na další rok je předčasné. "Celý letošní rok byl pro všechny složitý. V týmu to ale chápali a podporovali mě a já bych jim to chtěl příští rok vynahradit. Věřím, že prvním povedeným závodem se na všechno zapomene. Začínám vlastně znovu. Je to restart kariéry. Jak z hlediska mentálního, tak fyzického," dodal König.