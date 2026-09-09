Na Vueltě fascinuje britský debutant. Ovládl už pátou etapu

Britský cyklista Matthew Brennan vyhrál na Vueltě už pátou etapu. Jednadvacetiletý spurtér týmu Visma-Lease a Bike triumfoval v hromadném dojezdu 17. etapy v Seville, kde před dvěma lety dosáhl na své životní vítězství Čech Pavel Bittner.
Debutant na Grand Tour Brennan po 184 kilometrech navázal na výhry z 2., 5., 11. a úterní etapy. Na pásce za sebou nechal Belgičana Jordiho Meeuse a Dána Magnuse Corta Nielsena, za nímž se vyvezl.
Předtím byli dlouho v úniku Francouz Enzo Paleni a Španěl Sinuhé Fernández. Osamoceného Paleniho nakonec peloton dostihl tři kilometry před cílem.
V hlavním poli ve stejném čase dojeli všichni favorité i jediný český účastník závodu Jan Hirt. V čele je stále Španěl Eric Mas s náskokem 2:06 před Rakušanem Felixem Gallem a dalších čtyř sekund před Slovincem Primožem Rogličem, čtyřnásobným vítězem závodu. Hirt je devatenáctý.
V dalších dnech se očekává boj o červený trikot. Ve čtvrtek je na programu 32,1 km dlouhá časovka mezi městy El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera, v níž se špičkový časovkář Roglič pokusí co nejvíce ze své ztráty smazat.
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