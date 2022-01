Myslela jsem, že už nic silného neprožiju, líčí Huříková. Konec jí zcela změnil život

Na vlastní kůži poznala to, co řada sportovců po ukončení profesionální kariéry. Také pro Terezu Vlk Huříkovou znamenalo rozloučení s cyklistikou zcela zásadní přelom a život ji nasměroval tam, kam možná ani sama nečekala.

Video: Bez frází plus

"Dneska už chápu, proč když sportovci končí a začínají vlastně už v dospělosti od píky, začínají ve třiceti čtyřiceti letech žít znovu a úplně jinak, tak to s nimi zamává," říká juniorská mistryně světa v silniční cyklistice i v cross country v novém vydání podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s on-line deníkem Aktuálně.cz.

Huříková si navíc musela na nový život přivyknout znenadání. Žádné postupné ukončování kariéry, její profesionální dráhu přervala náhle trombóza. Vážné zdravotní problémy, které ohrožovaly její život, popsala v příběhu ZDE.

Jak si zvyknout na úplně novou situaci? "Poslouchala jsem třeba rozhovor s Barborou Strýcovou," připomíná Huříková bývalou úspěšnou tenistku. "A úplně mi mluvila z duše, když říkala, že najednou žijete normální život. Není tam taková ta úplná euforie z vítězství, takový ten stres, že člověk jde na dno fyzických i psychických možností. To vypětí tam není a člověk má najednou pocit, že už nikdy neprožije ty silné emoce. Ani negativní ani pozitivní, že jím jde jen tak proplouvat a že v něm vlastně o nic zásadního nejde," přibližuje mistryně Evropy v maratonu horských kol z roku 2014 jakési prázdno.

"Měla jsem pocit, že mě v běžném životě vlastně nic nemůže rozhodit, že sport je tak plný emocí, že normální život mi přišel jednoduchý. Nebo bez silných prožitků," líčí.

Do té doby měla život víceméně jasně nalajnovaný. "Odmala jsem žila sportem a snila jsem o tom, že budu dobrá sportovkyně. Když jsem začala sportovat, ať šlo o kolo nebo běžky, tak už jsem v nich byla dobrá. Už jsem začala mít touhu být lepší a někoho překonat. Nebylo moc prostoru nad sebou přemýšlet jinak," uznává Huříková, jež dva roky závodila za prestižní tým Specialized Racing.

Konec kariéry jí dal šanci, aby na sebe nahlédla i jinou optikou než jen medailemi, výsledky a výkony. "Najednou nepřicházely každý den a každý týden emoce z tréninků a závodů. Mohla jsem se zastavit a najednou se mi uvolnila mysl," popisuje Huříková.

V té době byla provdaná za Pavla Němce, s nímž se seznámila, když působil u cyklistů jako masér a záhy se stal i jejím manažerem. Jenže změny ve sportovním životě Huříkové nakonec zasáhly i ten soukromý.

"Myslím, že jsem pohodová, že jsem pozitivní člověk, že do všeho jdu s nějakou pokorou a nemyslím si, že jsem mistryně světa. Že mi nahrává, že jsem učenlivá, že mě věci zajímají. Ale když jsem měla začít dělat novou profesi, tak to se mnou zamávalo a i můj dosavadní vztah to poznamenalo. Člověk je pak otevřený novým vztahům," dumá Huříková.

A tak se stalo, že v době, kdy se "v sobě dost plácala", jak sama říká, navštívila rodiče ve Vimperku. A ve fitcentru došlo k osudovému setkání. "Stačilo mi vidět na deset minut jednoho kluka, který mě na první pohled zaujal," vypráví a v podcastu podrobně líčí seznámení s novým životním partnerem i nevšední příběh velké lásky.

"Zdravotní důvody mě donutily překopat můj život. To překopávání jsem myslela, že bude v mé profesi, ale začaly se dít i věci v mém osobním životě," rekapituluje nyní 34letá Huříková, která je dnes manželkou onoho "kluka", mají spolu syna a očekávají příchod druhého potomka.