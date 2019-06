"Myslel jsem, že je mrtvý." Martin popsal děsivý náraz čtyřnásobného šampiona Tour

před 7 minutami

Tu šílenou scénu pořádnou nedokáže dostat z hlavy. Cyklistický profesionál Dan Martin měl přímo před očima hrůzný pád Chrise Froomea, jenž ve středu v plné rychlosti narazil do zdi a s těžkými zraněními stále leží v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Froome měl osudový karambol během prohlídky trasy časovky na Critériu du Dauphiné. Jeho rival Martin jel v tu chvíli v doprovodném vozidle hned za čtyřnásobným vítězem Tour de France.

"Viděli jsme, jak narazil do zdi. Neměl nejmenší šanci zabrzdit, snížit rychlost. Myslel jsem, že je mrtvý," líčil Martin, člen stáje UEA Team Emirates, v britských médiích. "Pořád to mám před očima. Je strašné vidět něco takového," doplnil vítěz dvou etap na Tour.

Martin byl u zraněného Froomea jako jeden z prvních. "Zastavili jsme. Neil Stephens (ředitel stáje UEA) a já jsme se na sebe v mrazivém tichu podívali a asi dvacet vteřin jsme se jen třásli," prozradil dvaatřicetiletý závodník. "Pořád to mám v hlavě, je to hrozně nepříjemné," zopakoval.

Froome těsně před nehodou pustil řidítka, aby se vysmrkal, když mu náhle poryv větru strhl přední kolo a cyklista v rychlosti 54 kilometrů za hodinu narazil do zdi domu u silnice.

V nemocnici ve francouzském Saint-Etiénne se podrobil osmihodinovému zákroku. "Operovali mu stehenní kost, kyčel, loket. Má také zlomená žebra, takže i vnitřní poranění," popisoval Dave Brailsford, šéf Froomeova týmu Ineos.

Froome, jenž ztratil litr a půl krve, zůstává na jednotce intenzivní péče, včera už ale mluvil s manželkou Michelle a zajímal se i o další průběh rekonvalescence.

Lékaři předpokládají, že při hladkém průběhu by se mohl k závodům vrátit asi za půl roku. "Je o něj skvěle postaráno. Budeme sledovat situaci a uvidíme, jak se to vyvine," zůstal opatrný Brailsford a Froomeův comeback vůbec nechtěl odhadovat. "Soustředíme se jen na dnešek. A pak na zítřek. A tak dále," uvedl šéf Ineosu.

Čtyřiatřicetiletého Froomea mohla potěšit alespoň správa, že bývalý španělský cyklista Juan José Cobo podle všeho přijde o triumf z Vuelty 2011. Mezinárodní unie UCI dnes na základě hodnot v jeho biologickém pasu oznámila, že porušoval v letech 2009-2011 antidopingová pravidla.

Vítězství ze závodu by tak dodatečně připadlo právě Britovi, jenž dojel před osmi lety za Cobem o 13 sekund druhý. Pokud by se skutečně posunul na první místo Vuelty 2011, byl by to jeho sedmý triumf ze závodů Grand Tour.

"Antidopingový tribunál uznal Coba vinným z porušování pravidel na základě abnormalit z let 2009 až 2011 v jeho biologickém pasu a udělil jezdci tříletý zákaz startu," uvedla UCI. Distanc je už pouze formální, neboť nyní osmatřicetiletý Cobo ukončil v roce 2014 kariéru.

Proti verdiktu UCI se může Španěl, pro něhož bylo vítězství na Vueltě před Froomema dalším Britem Bradleym Wigginsem životním úspěchem, odvolat do měsíce k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne.