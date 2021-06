Kukrle se stal poprvé českým cyklistickým šampionem. Nejrychlejší byl ale Sagan

Mistrem republiky v silniční cyklistice v závodě s hromadným startem se stal poprvé v kariéře Michael Kukrle. Druhý dojel na společném česko-slovenském šampionátu v Bánovcích nad Bebravou jeho kolega ze stáje Elkov-Kasper Dominik Neuman a třetí byl Daniel Turek (Felbermayr-Simplon Wels).

Zcela mimo boje o domácí titul zůstali na 228 kilometrů dlouhé trati nejlepší čeští profesionálové. Roman Kreuziger obsadil 31. místo, loni druhý Zdeněk Štybar 41. a Petr Vakoč, jenž šel do závodu jako obhájce bronzu, byl ještě o dalších deset příček za ním. Loňský vítěz z Mladé Boleslavi Adam Ťoupalík skončil osmadvacátý.

Vítězem dnešního závodu byl hvězdný slovenský jezdec Peter Sagan. Trojnásobný mistr světa z let 2015 až 2017 si vyjel již sedmý slovenský titul.

Právě Sagan doplňoval trio českých medailistů, které zaútočilo z devítičlenné skupiny v posledním ze sedmi okruhů. Kukrle byl v závěru nejaktivnější a nakonec mohl slavit s rukama nad hlavou. Trať zvládl v čase 4:49:04. Za trojicí českých medailistů přijel do cíle jako první Petr Klabouch, jehož ztráta byla více než dvouminutová.

"Nějak naplánované to bylo. Chtěli jsme, aby ujela skupina a my v ní měli více lidí. Složení skupiny nám vyhovovalo a v posledním okruhu jsme ji dokázali zredukovat. V závěru jsem nastupoval a Dominik měl za úkol přespurtovat Dana Turka . Vyšlo to parádně," citoval svazový web Kukrleho.

"Je to určitě můj největší úspěch. Celý rok budu vozit dres mistra. Poslední dobou mám dost dobrou formu a ve druhé části sezony se zaměřím hlavně na Sazka Tour (dříve Czech Tour) a na mistrovství Evropy a světa," dodal šestadvacetiletý cyklista, jehož tým získal čtvrté prvenství za sebou.

Spokojený byl ale i Neuman. "Jsou to skvělé pocity. Vyhráli jsme týmově a splnili úkol, který jsme dostali před startem. Pohlídali jsme si únik, protože jsme tušili, že by tam mohla vzniknout velmi silná skupina, což se i stalo. Peter Sagan rozjížděl aktivně tempo, což nám hrálo do karet díky naší výkonnosti a ostatním soupeřům," popsal Neuman.

"Jsem rád, že jsme opět ukázali, že jsme schopní porazit jezdce velkých týmů," doplnil ředitel týmu Elkov-Kasper Vladimír Vávra.

Závod o domácí titul byl poslední možnou nápovědou před pondělním zveřejněním finální olympijské nominace do Tokia. Čeští silničáři mají v Japonsku možnost jet ve třech jezdcích hromadný závod, jedno místo jim patří v časovce. Triumfem ve čtvrtečním souboji s chronometrem si ho zajistil Josef Černý, jenž pojede i olympijský silniční závod.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou - závod s hromadným startem:

Muži elite (228 km): 1. Kukrle 4:49:04, 2. Neuman (oba Elkov-Kasper), 3. Turek (Felbermayr-Simplon Wels) oba -1, 4. Klabouch (Topforex-ATT Investments) -2:08, 5. M. Vacek (Gazprom-RusVelo), 6. Petruš (Alpecin-Fenix Development Team) oba -2:09, 7. Camrda (Topforex-ATT Investments) -2:12, 8. Kalojíros (Cycling Academy Trenčín) -10:03, 9. Babor (Tufo-Pardus Prostějov) -11:42, 10. Bittner (Development Team DSM) -11:43.

Národní šampionáty v silniční cyklistice - závody s hromadným startem:

Belgie (221,4 km): 1. Van Aert (Jumbo-Visma) 4:40:41, 2. Theuns (Trek-Segafredo) stejný čas, 3. Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) -1.

Francie (242,9 km): 1. Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) 6:06:10, 2. Molard (Groupama-FDJ), 3. Touzé (AG2R Citroën) oba -58.

Itálie (226 km): 1. Colbrelli (Bahrain Victorious) 5:29:25, 2. Masnada (Deceuninck-QuickStep) stejný čas, 3. Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizane) -37.

Německo (185,3 km): 1. Schachmann (Bora-hansgrohe) 4:21:48, 2. Koch -1:06, 3. Zimmermann (oba Intermarché-Wanty-Gobert) -2:02.

Nizozemsko (221,3 km): 1. Roosen (Jumbo-Visma) 4:10:41, 2. Bax (Metec-Solarwatt), 3. Riesebeek (Alpecin-Fenix) oba -30.

Slovensko (228 km): 1. P. Sagan (Bora-hansgrohe) 4:48:29, 2. Štoček (Topforex ATT Investments) -3:02, 3. Kubiš (Dukla Banská Bystrica) -12:18.

Španělsko (183 km): 1. Fraile (Astana-Premier Tech) 4:48:13, 2. Herrada (Cofidis), 3. Aranburu (Astana-Premier Tech) oba stejný čas.

Švýcarsko (158,6 km): 1. Dillier (Alpecin-Fenix) 3:36:52, 2. Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), 3. Jacobs (Movistar) oba stejný čas.