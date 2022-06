Mistrem republiky v silničním závodě cyklistů je poprvé Zahálka

Vláda počítá pro příští rok se zvýšením platů ve veřejném sektoru. Přidání ale bude nižší než o inflaci. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). O kolik by případně mohly výdělky pracovníkům státních a veřejných služeb růst, nepřiblížil. Odbory žádají navýšení o inflaci už pro letošek, a to od července. Devět odborových svazů veřejné sféry je ve stávkové pohotovosti, další čtyři je podporují. Jednání předáků s lídry vládních stran by se mělo uskutečnit v úterý.

Stanjura řekl, že při přípravě návrhu rozpočtu zmrazení výdělků navrhovat nebude. "Říct nula - podle mě to nebude návrh vlády, ani můj, ale nebude to dorovnání inflace. Podle mě by to byl chybný krok. Ano, brali bychom nominálně víc peněz, ale kupovali bychom si méně služeb a zboží," uvedl ministr financí. Podle něj zatím není jasné, o kolik by případně výdělky pracovníků veřejného sektoru mohly příští rok růst. "Důležitý je objem peněz, ne to, zda to poroste o pět, či sedm procent," míní šéf státní poklady. Tlačit chce na zefektivnění práce a snížení počtu pozic.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656 tisíc lidí. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil.

Meziroční inflace dosáhla v květnu 16 procent. Odbory požadují úpravu platů už od července. Předáci uvedli, že se chtějí dohodnout na zvýšení od pololetí o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a o 7,6 procenta ostatním. Se členy vlády jednali zatím dvakrát, shoda se ale nenašla. V úterý by měli odboráři vyjednávat s předsedy a předsedkyní koaličních stran. Podle Stanjury není přidání o inflaci realistické.

Ministr připomněl, že platy ve veřejných službách v minulých letech rostly výrazněji než mzdy v soukromé sféře a rozdíl se prohluboval. Polovina pracovníků veřejného sektoru vydělávala loni podle informačního systému o průměrném výdělku přes 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44.782 korun. Průměrná mzda v soukromém sektoru byla loni 39.877 korun, polovina pracovníků měla méně než 33.552 korun. Za rozdílem je podle odborů ale i to, že ve státních a veřejných službách je vyšší podíl vysokoškoláků než v privátu.