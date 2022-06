Mistrem republiky v silničním závodě cyklistů je poprvé Zahálka

Mistrem republiky v silničním závodě cyklistů se stal poprvé v kariéře Matěj Zahálka. Stříbro získal na společném mistrovství Česka a Slovenska v Mladé Vožici Jan Bárta, třetí byl Adam Ťoupalík. Slovenským šampionem je už poosmé hvězdný Peter Sagan.

Osmadvacetiletý Zahálka, jenž obléká dres nejlepší tuzemské stáje Elkov Kasper, strávil více než polovinu ze 197,2 kilometru dlouhého závodu na deset okruhů v úniku. Zpočátku s obhájcem loňského bronzu Danielem Turkem, ten však poté odpadl a Zahálka zůstal v čele sám. Nakonec ale vydržel v sólové jízdě i zbývajících zhruba 60 kilometrů a svůj velký závod dotáhl až do vítězného konce. Časomíru zastavil na 5:02:11.

"Dnes mi to opravdu sedlo. Dobře jsem se vyspal a v závodě jsem vůbec nepřemýšlel dopředu. Bral jsem to prostě kopec po kopci a to byl podle mě základ úspěchu. Pořád jsem ale tak nějak čekal, kdy se kolem mě ta skupina přežene. Že bych mohl vyhrát, jsem začal věřit opravdu až padesát metrů před páskou," uvedl Zahálka.

Přiznal, že původně počítal s jinou rolí ve scénáři. "Naše taktika byla taková, že budeme všichni nastupovat a nástupy rozbíjet peloton. Bylo to pro všechny kluky z týmu úplně otevřené. Prostě, že to někdo připraví pro zbytek, což jsem si myslel, že bude právě na mně. Hned, jak jsem odjel, myslel jsem si, že připravuji pozici pro kluky. Nakonec to ale dopadlo tak, že jsem na čele vydržel až do cíle," pousmál se bývalý triatlonista.

Ze silné skupinky pronásledovatelů si vyjel stříbro se sedmisekundovým mankem na nového šampiona vítěz čtvrteční časovky a Zahálkův týmový kolega Jan Bárta. Dominanci stáje Elkov Kasper, která naprosto ovládla už souboj s chronometrem, dovršili předloňský šampion Adam Ťoupalík a čtvrtý Michael Boroš. Obhájce mistrovského trikotu Michael Kukrle byl s takřka čtyřminutovou ztrátou patnáctý.

"Je to super úspěch pro celý tým. Vyhráli jsme a Matěj jel neskutečně úžasně. Za svůj výkon si to opravdu zaslouží. Skupina se v posledním okruhu roztrhala v nejdelším stoupání a zůstali jsme v pěti. Vepředu jsme měli Matěje, takže jsme nemuseli tahat. Já jsem za to vzal před vrcholem úplně posledního stoupání, kdy už bylo jasné, že Zahálku nesjedeme. Zkusil jsem to na druhé místo a vyšlo to," pochvaloval si Bárta.

"Byl to těžký závod a moc dobrá týmová práce. Okruh nebyl jednoduchý a ke konci už se docela zajídal. Myslím si, že takticky i fyzicky jsme to dnes zvládli na jedničku, takže jsme velmi spokojení. Matěj si to svou bojovností a tím, že se pustil do tak dlouhého úniku, neskutečně zasloužil. Jsem rád, že to vyšlo právě jemu. V posledním kole nám hrálo do karet, že nemusíme Matěje stíhat. V závěrečném kopci jsme si s Honzou Bártou věřili a vyšlo to podle plánu," prohlásil Adam Ťoupalík.

Pátý dojel Jan Hirt, šestý muž celkového pořadí nedávného Gira d'Italia. "Byl to boj s větrnými mlýny. Cyklistika je kolektivní sport, to se ví dávno. Projevila se kolektivní síla Elkovu. Člověk celý den nedělal nic jiného, než že sjížděl nějaké úniky Elkovu, ale kdykoliv jsem někoho sjel, přivezl jsem si za sebou čtyři další. Pořád jsem si někoho vozil na zádech, stálo to hrozně moc sil a na konci už jsem byl prázdný," komentoval závodník belgického týmu Intermarché-Wanty-Gobert nelehkou bitvu proti týmové režii Elkovu Kasper.

Hned za Hirtem skončil bývalý výborný silniční profesionál Petr Vakoč, jenž před touto sezonou přesedlal na horská kola. "Ze začátku se mi nejelo vůbec dobře, ale postupně jsem se rozjel. A nakonec to nebylo daleko. Jedno kolo navíc by bylo fajn. Ale spíš je škoda, že tu nebyli Pepa Černý a Zdeněk Štybar, ta přesilovka Elkova byla takhle až příliš velká," přitakal Vakoč.

Vítěz z roku 2018 Černý sice jel čtvrteční časovku, ale vůbec mu nevyšla a kvůli dlouhodobým zdravotním potížím dnes na start nenastoupil. Šampion z let 2014 a 2017 Štybar se vypořádává s následky nákazy covidem-19.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Mladé Vožici (Táborsko) - závod s hromadným startem:

Muži (197,2 km): 1. Zahálka 5:02:11, 2. Bárta -7, 3. A. Ťoupalík -11, 4. Boroš (všichni Elkov Kasper) -13, 5. Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) -17, 6. Vakoč (Canyon Northwave) -1:06, 7. Otruba -1:44, 8. J. Ťoupalík (oba Elkov Kasper) -1:55, 9. Řepa (Equipo Kern Pharma) -2:08, 10. Bittner (Development team DSM) -3:51.