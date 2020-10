Mistr republiky v cyklokrosu Hekele čelí podezření z dopingu, chce přezkoumání

Úřadující mistr republiky v cyklokrosu Emil Hekele čelí podezření z dopingu. Třiačtyřicetiletý jezdec, který se během kariéry představil i na mistrovství světa, měl pozitivní nález a požádal o analýzu vzorku B. Výsledek by měl být znám přibližně za měsíc.

"Mohu potvrdit, že antidopingový výbor nám poslal hlášení o pozitivním nálezu Emila Hekeleho, vše nám přišlo 5. října. V tuto chvíli nelze prozrazovat, o jakou zakázanou látku se jedná. Naše komise zahájila ihned disciplinární řízení," řekl dnes ČTK předseda disciplinární komise Českého svazu cyklistiky David Průša.

"Závodník každopádně dostal možnost předběžného řízení a požádal o analýzu vzorku B, na jehož výsledek se nyní čeká. V souladu se směrnicemi má od svazu prozatím zakázanou činnost, což je předběžné opatření, které trvá do doby, než bude v celé věci rozhodnuto jinak," dodal Průša.

Na další vývoj je třeba si nyní počkat. "Zatímco vzorek A platí stát, přezkoumání vzorku B si platí jezdec sám. Jde o poměrně velmi čerstvou záležitost, co se té žádosti týká. Odhaduji, že výsledek vzorku B bychom mohli znát za měsíc až měsíc a půl, ale nelze dopředu vyloučit ani to, že ho budeme vědět za čtrnáct dnů," přiblížil Průša.

Hekele musí věřit, že analýza vzorku B bude negativní. "V takovém případě se řízení zastavuje. Pokud však bude i ten druhý odebraný vzorek pozitivní, pak by se řešilo, co dál. Prostor by dostal i závodník, aby vysvětlil a objasnil, jak se zakázaná látka do jeho těla dostala a podobně. Zatím ale nezbývá než si počkat," uvedl Průša.

Sám závodník popírá, že by si pomáhal ilegální cestou. "Nevím, co k tomu říci. Byl to pro mě šok, když jsem tuhle zprávu - pro mě nepochopitelnou - dostal a slyšel. Předal jsem veškeré informace a vše s tím spojené svému právnímu zástupci a již to řeší on. Věřím, že se vše vyjasní, jak k tomu došlo," uvedl Hekele pro server mtbs.cz.

Zkušený cyklokrosař, jenž do ledna nedosáhl na domácím šampionátu na medaili, opanoval poslední boj o titul mistra republiky v Jičíně ve 42 letech a zajistil si tak automaticky i nominaci na únorové mistrovství světa ve švýcarském Dübendorfu. Na MS startoval mezi elitou potřetí v kariéře po letech 2017 a 2018.

Před měsícem oznámil na tiskové konferenci, že neplánuje konec kariéry. S tím, že pokud mu bude sloužit zdraví, může jezdit až do padesátky. Do nové sezony měl naopak smělé plány. Těšil se na možnost jezdit v dresu republikového šampiona a věřil v úspěšnou obhajobu.

"Dokud mě to bude bavit, tak budu určitě jezdit. Myslím, že bylo špatné končit, protože teď je pro mě obrovskou výzvou si ten dres užít a ten titul obhájit. To je teď má největší výzva. Chtěl bych ten dres uhájit a získat ho znovu i v lednu v Jabkenicích. Je velkou poctou ho vozit a nelze jít do sezony s menšími cíli. Ty moje jsou nemalé," uvedl Hekele.