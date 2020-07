Měla jsem tři krize, přiznala Sáblíková. I tak ale vyhrála bahnitý cyklistický závod

Martina Sáblíková proměnila start v cyklistickém závodu po více než čtyřech letech v triumf a v Holešově vyhrála prestižní Bikemaraton Drásal. Trojnásobná olympijská šampionka v rychlobruslení zvládla trasu dlouhou 117 km s téměř čtyřkilometrovým převýšením za šest hodin a 37 minut.

"Byl to docela hardcore. Ale jsem v cíli a doufám, že se dožiju zítřka," řekla třiatřicetiletá hvězda ledových oválů, jež takovou trasu na biku jela poprvé. Na třetím místě dokončila druhý díl seriálu Kolo pro život v Hostýnských vrších další rychlobruslařka Nikola Zdráhalová.

"Bylo to dobré, až na to bahno, to mi dávalo asi nejvíc, nejsem úplně sjezdař. Když jsem někoho viděla za sebou, tak jsem ho raději pustila, abych mu nepřekážela. Měla jsem asi tři krize, ale musím říct, že mi vždycky pomohla občerstvovačka, všichni mi cpali plné kapsy jídla," ocenila Sáblíková v tiskové zprávě.

Začátek trochu přepálila a od 60. do 70. kilometru měla největší krizi. "Ale fanoušci podél trati byli bezvadní, fandili v lese, u silnice, na bufetech. To bylo skvělé," uvedla Sáblíková, která dokázala získat české tituly na silničním kole, ale na horském tolik zkušeností v závodech nemá.

"Před startem jsem říkala, že jsem nastoupala nejvíc 2700 metrů na asi 160 km, tady to bylo úplně o něčem jiném. Ale mám ráda výzvy a tahle byla opravdu velká. Zítra odjíždíme na soustředění, tak nevím, jak budu použitelná," dodala.

Mezi muži vyhrál Drásala na 117 km zkušený biker a olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý. Extrémní trať Obra, dlouhou 177 km, zvládl nejrychleji Tomáš Višňovský.

Bikemaraton Drásal, závod seriálu na horských kolech Kolo pro život v Holešově (Kroměřížsko):

Muži - 177 km:

1. Višňovský (Česká spořitelna Accolade) 7:46:57, 2. Bubílek (Kross Bike Ranch team) -8:57, 3. Jobánek (Superior Velsbike) -21:20.

117 km:

Muži: 1. Kulhavý (Specialized Racing) 5:01:07, 2. Hynek (Vitalo Future Northwave) -19, 3. Ulman (Česká spořitelna Accolade) -44.

Ženy: 1. Sáblíková 6:37:18, 2. Drhová (Česká spořitelna Accolade) -15:39, 3. Zdráhalová -25:37.