Zeman rozděluje společnost, Babiš hraje nečistou hru, řekl cyklista König. Armstronga hájil

před 43 minutami

Podívejte se na DVTV Forum s cyklistou Leopoldem Königem. | Video: Filip Horký | 00:42

Cyklista Leopold König byl hostem pořadu DVTV Forum, kde například prohlásil, že dopingového hříšníka Lance Armstronga nepovažuje za podvodníka. "Nemůže za to, že se narodil do špatné doby," prohlásil König, který mluvil také o politice, přičemž se opřel do ministra financí Andreje Babiše nebo prezidenta Miloše Zemana.

Praha - Český cyklista Leopold König často dává najevo své politické názory a veřejné dění mu není lhostejné. I proto patří mezi poradce prezidentského kandidáta Michala Horáčka.

V pořadu DVTV Forum promluvil König o tom, jak mu politická angažovanost přidělává potíže. Přiznal, že čelil výhružkám a ztratil část příznivců. "Ale občanská povinnost je pro mě důležitější než fanouškovská základna," prohlásil 29letý cyklista.

Má za to, že český prezident Miloš Zeman rozděluje společnost, ministr financí Andrej Babiš hraje "nečistou hru" a hnutí ANO je autoritářské.

Ačkoliv König přiznal, že politiku komentuje z pozice laika, odmítá nařčení, že žije mimo realitu: "Procestoval jsem všechny kontinenty, což člověku dává přehled. Nejen geografický, ale i politický nebo společenský. Není to jako jet do Chorvatska s autem plným konzerv."

Český sportovec mluvil také o svém oboru. Vrcholová cyklistika je podle něj očištěná od dopingu.

Světoznámého cyklistu Lance Armstronga, jehož dohnala dopingová minulost, nepovažuje za podvodníka: "Nemůže za to, že se narodil do špinavé doby. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že z první desítky tehdy dopovalo devět a půl člověka."

Na všechny Königovy výroky se můžete podívat ve videu výše.

autoři: Sport, DVTV | před 43 minutami