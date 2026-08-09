Lékaři mu dali jen pár let života. Olympijský hrdina teď mluví o zázračném léku

Chris Hoy ví, že jeho rakovinu už lékaři nevyléčí. Šestinásobný olympijský vítěz ale odmítá jen čekat a dál bojuje po svém.
Šest olympijských zlatých, roky bolesti, dřiny a vítězství. Chris Hoy byl zvyklý bojovat o každou tisícinu sekundy.
Teď vede závod, který si nikdy nevybral a v němž jde o mnohem víc než medaile.
Padesátiletý britský cyklistický velikán bojuje s rakovinou prostaty v posledním stadiu. Nemoc se rozšířila do kostí a lékaři mu podle jeho dřívějších slov odhadli dva až čtyři roky života.
Hoy se ale odmítá vzdát. A velkou pomoc našel překvapivě v něčem, co provázelo celý jeho život – v pohybu.
„Pohyb je důležitou součástí toho, jak se vyrovnávám s rakovinou. Existuje řada studií ukazujících, že může zlepšit účinnost léků proti rakovině. Může také prodloužit dobu do návratu nemoci,“ řekl magazínu The Big Issue.
Pak přišla věta, která vystihuje, jak zásadní význam cvičení přikládá.
„Kdyby byl v podobě pilulky, oslavovali bychom ho jako zázračný lék.“
Diagnózu rakoviny zveřejnil Hoy v září 2023. O rok později přišla zpráva, kterou nechce slyšet žádný pacient. Nemoc postoupila do čtvrtého stadia a rozšířila se do kostí.
Ani poté ale bývalý fenomenální dráhový cyklista nezmizel veřejnosti z očí. Nedávno se například objevil na Hrách Commonwealthu jako televizní expert.
Za úsměvem a klidným vystupováním se však skrývají i velmi těžké chvíle. Hoy otevřeně přiznává, že pozitivní přístup není samozřejmostí.
„Nečekejte, že se budete pořád cítit pozitivně a skvěle. Také nejdete jednou do posilovny, zvednete činku a řeknete si: Tak, teď už jsem silný.“
Největším soupeřem podle něj často není samotná fyzická bolest.
„Psychická stránka diagnózy rakoviny je pravděpodobně zdaleka největší výzvou. Fyzická stránka je těžká, ale ta psychická je skutečný problém.“
Hoy nechce ze svého příběhu dělat pohádku o nezlomném hrdinovi.
„Nechci se prezentovat jako někdo, komu se daří skvěle, všechno je úžasné a já jsem na to přišel. Některé dny jsou opravdu těžké. Jsou tam vzestupy i pády.“
Proto se snaží nedívat příliš daleko dopředu. „Můžete projít i těmi nejtěžšími chvílemi, když se vrátíte k tomu, co je tady a teď.“
Kdysi odpočítával kola do cíle. Dnes se soustředí hlavně na nejbližší den. A právě pohyb, který mu přinesl olympijskou nesmrtelnost, mu dál pomáhá v nejtěžším závodě jeho života.
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