Kuriózní trest pro Sagana. Slovák zastrašoval soupeře, dostal pokutu

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí vládě předloží navrhovaný postup, jak odškodnit obyvatele v okolí Vrbětic na Zlínsku. Nejjednodušším způsobem podle něj je speciální zákon schválený Parlamentem. Pokud vláda nalezne shodu, přistoupí vnitro k dalším krokům při přípravě odškodňovacího zákona. Hamáček to dnes řekl po jednání se zástupci postižených obcí.

"Z materiálu, který nám byl prezentován, je evidentní, že pokud by to stát měl řešit v rozsahu požadovaném zástupci obcí, nejjednodušším možným řešením je speciální zákon, který by přijal Parlament a tam by veškeré nároky obcí, občanů a vlastníků vypořádal," uvedl Hamáček.

Podle Hamáčka je třeba dořešit hloubkovou pyrotechnickou asanaci pozemků v okolí areálu. Vnitro už loni v létě předložilo vládě materiál, podle kterého by měly být vytvořeny fondy ve výši zhruba 100 milionu korun. Tehdy pro návrh ale nebyla politická podpora, proto byl stažen. Vnitro nyní návrh aktualizovalo a je o něm připraveno dále jednat, doplnil Hamáček.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem. Rusko obvinění odmítá.