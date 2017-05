Kulhavý byl na SP v Novém Městě až na 55. místě, vyhrál Schurter

před 1 hodinou

Nové Město na Moravě - Sedmadvacátý Jan Škarnitzl byl nejlepším českým závodníkem na úvod Světového poháru bikerů v Novém Městě na Moravě. Dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý dojel až na 55. místě. Zvítězil olympijský šampion z Ria Nino Schurter, který si loni na stejné trati dojel pro pátý titul mistra světa v kariéře.

Dvaatřicetiletému Kulhavému se nepovedl start a po kratším zaváděcím okruhu byl až na konci třetí desítky. Přestože v průběhu se pohyboval i okolo patnácté příčky, dnešek evidentně nebyl jeho optimálním závodním dnem. V předposledním z celkem šesti celých kol měl navíc defekt, v cíli ztratil na svého velkého rivala Schurtera sedm a půl minuty.

O rok mladší Schurter si okamžitě po startu proklestil cestu na špici, kde se ho polovinu závodu dokázal překvapivě držet Španěl David Valero, ale na velikána této olympijské disciplíny nakonec nestačil. Schurter vyhrál v Novém Městě včetně MS již celkově popáté. Valero do cíle dojel s mankem 26 vteřin, třetí skončil Francouz Julien Absalon.

Česká bikerka Adéla Šafářová obsadila 17. místo v závodě žen do 23 let. Druhá česká závodnice na startu, domácí šampionka Barbora Průdková, dojela šestadvacátá. S obrovským náskokem zvítězila Američanka Kate Courtneyová.

Teprve osmnáctiletá Šafářová zářila po průjezdu cílem spokojeností. "Jelo se mi skvěle. Odstartovala jsem až moc dobře, to jsem ani nečekala. Celý závod se mi jelo vážně úžasně, diváci mě hrozně hnali. Takže super," řekla Šafářová novinářům.

Ačkoliv na vítězku ztratila nakonec přes sedm minut, v zaváděcím okruhu si užila své chvíle slávy a vedla celý peloton. "To jsem právě vůbec nečekala. Nechtěla jsem to na začátku přepálit, ale vyšlo to. Po chvilce mě sice holky předjely, ale byl to krásný pocit, že jsem mohla být aspoň chvíli první," hlásila s úsměvem Šafářová.

Čisté svědomí, ale opačné pocity měla naopak Průdková. "Dneska to bylo hodně těžké. Tím, že trať tady vede nahoru dolů, tak mi nikdy moc nesedí, ale dneska jsem do toho dala všechno, jela jsem, na co mám. A vyšlo to, na co to vyšlo. Chtěla jsem být do desítky, takže s umístěním jsem zklamaná," přiznala Průdková.

Courtneyová potvrdila dobrou výkonnost a druhou Britku Evie Richardsovou za sebou nechala téměř o dvě minuty. Odstup třetí Siny Freiové ze Švýcarska na vítězku byl dokonce tři a půl minuty. "Bylo to překvapení. Věděla jsem, že mám formu, ale nikdy nemůžete vědět, jak na tom jsou ostatní," uvedla Courtneyová.

Závod Světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě:

Muži - elite:

1. Schurter (Švýc.) 1:27:35, 2. Valero (Šp.) -26, 3. Absalon -1:46, 4. Marotte -1:51, 5. Sarrou -1:59, 6. Tempier -2:09, 7. Carod (všichni Fr.) -2:41, 8. M. Van de Poel (Niz.), 9. Cooper (N. Zél.), 10. Fontana (It.) všichni -2:51, …27. Škarnitzl -5:36, 49. Nesvadba -7:17, 55. Kulhavý -7:38, 57. Rauchfuss -8:03, 63. Paprstka -9:09, 76. Stošek -12:31, 81. Vobecký (všichni ČR) -1 kolo.

Ženy do 23 let

1. Courtneyová (USA) 1:12:45, 2. Richardsová (Brit.) -1:50, 3. Freiová (Švýc.) -3:26, 4. Worstová (Niz.) -4:11, 5. Géraultová (Fr.) -4:22, 6. Bertaová (It.) -4:40, …17. Šafářová -7:21, 26. Průdková (obě ČR) -9:41.