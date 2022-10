Kreuziger prodloužil v Bahrajnu smlouvu o další dva roky

Bývalý skvělý jezdec a současný sportovní ředitel Roman Kreuziger prodloužil smlouvu se stájí Bahrain Victorious o další dvě sezony.

V Bahrajnu někdejší pátý muž Tour de France působí od letošní sezony, kterou poprvé nezažil jako jezdec, ale jako funkcionář.

"Jako závodník jsem si říkal, co sportovní ředitelé dělají, že jsou tak unavení. Teď už to vím. Byla to pro mě velká škola, ale líbilo se mi tu. Našel jsem tu skvělou partu lidí a hlavně strukturu týmu, díky které se můžu učit do budoucna," uvedl Kreuziger v nahrávce pro média.

Mezi nejvýznačnější úspěchy stáje pod jeho vedením patří vítězství na monumentu Milán - San Remo nebo pódiová umístění z Giro d´Italia či nedávné Tour de Lombardie.

"Tým měl po loňské sezoně velká očekávání. Vyhráli jsme možná méně závodů, ale máme spoustu mladých, nadějných závodníků s potenciálem," řekl šestatřicetiletý Kreuziger.