Kreuziger má za sebou první závod v nové stáji. Výsledek mohl být lepší, přiznává

11. 2. 2019 13:35

Roman Kreuziger má za sebou v jihoafrické stáji Dimension Data první pětietapový cyklistický závod Kolem Valencie, v němž obsadil 24. místo. "Především mě těší, že jako tým jsme se představili v dobrém světle,“ netajil spokojenost hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nečekal jste však své lepší umístění?

Moje konečně vysvědčení opravdu není vynikající, ale jako tým jsme odvedli kvalitní práci. V sedmičlenné partě jsou čtyři nováčci, ale bez nadsázky mohu říci, že jsme všichni do týmu zapadli, dobře spolupracovali a s příjemnými pocity dojeli do cíle. Jako přípravný závod před sezonou určitě splnil očekávání, což je příslib do budoucna.

Co všechno už máte v novém působišti za sebou?

Soustředění v Kapském Městě na Kanárech, obojí ve velice dobré atmosféře, která je základem pro pěkné výsledky. V týmu se cítím velice dobře, všechno jde správným směrem. Teď si pár dní odpočinu a pak začnu na sobě znovu pracovat. Vím, co potřebuji zlepšit.

Co byste řekl na adresu vaší nové stáje?

Především je moc důležité, že máme k dispozici skvělý materiál, všechno potřebné vybavení i ochotné sponzory, což je dohromady cesta k úspěchům. Pokud jde o tým, tak ho tvoří většinou cyklisté, kteří mají nemalé zkušenosti z velkých závodů a jsou schopni je předávat každému, kde je teprve získává.

Zmínil jste se o tom, že víte, co potřebujete zlepšit. Můžete to prozradit?

V přípravě jsem zatím spoustu času věnovat tréninku v kopcích a teď se potřebuji soustředit na závodní rychlost, dostat do nohou intenzitu, nutný rytmus, který mi zatím chybí. Hned do prvních velkých vystoupeních chci být v optimální formě a do sezony vstoupit s příjemnými pocity. Ostatně každý, kdo je po zimě nabitý energií, se chce představit v zářivém světle a zajistit si tak nominaci do dalších závodů.

Víte svůj aspoň nejbližší závodní program?

Už 20. února se vydám do Dubaje, kde se jede sedmietapový velice kvalitní závod. Jsou v něm mimo jiné dva náročné dojezdy do kopce a sprintérské etapy. Potom se přesunu do Evropy k dalšímu vystoupení v Itálii.