Juniorka Holubová dojela na ME bikerů v Brně sedmá, Zatloukal desátý

Adéla Holubová skončila v závodě juniorek na mistrovství Evropy horských kol v Brně v cross country sedmá. Z titulu se radovala Švýcarka Jacqueline Schneebeliová, na kterou Holubová ztratila čtyři minuty. Do první desítky se vešel i Jan Zatloukal v závodě juniorů, jenž dojel desátý. Vyhrál Belgičan Lukas Malezsewski.

Holubová se zpočátku pohybovala ze první desítkou, ale postupně se posouvala dopředu. "Doufala jsem, že top ten padne. Sedmé místo je super, jsem moc spokojená," pochvalovala si česká bikerka.

Juniorky se na trati v Pisárkách musely během hodinového závodu vypořádat se dvěma vydatnými lijáky. "Vyhovovala mi délka. Mám raději delší závody a ke konci jsem se pěkně rozjela. Povedl se mi i start, což se mi moc nestává. Z deště jsem moc velkou radost neměla, pěkně to klouzalo," uvedla Holubová.

Schneebeliová triumfovala s takřka dvouminutovým náskokem před Rakušankou Monou Mitterwallnerovou, bronz si vyjela Britka Harriet Harndenová.

Zatloukal se v dvaadevadesátičlenném startovním poli ocitl zkraje až ve třetí desítce, postupně se ale rozjel k výbornému výkonu a před koncem byl dokonce devátý. Jenže v závěru se před něho dostal Nizozemec Niek Hoornsman.

"Start mi úplně nevyšel a ze začátku mi to moc nejelo. Nemohl jsem se do toho dostat, ale ke konci už jsem se probudil a docela to šlo. S tou první desítkou jsem nakonec spokojený," prohlásil Zatloukal.

O zlatu se rozhodlo až v závěrečném spurtu, v němž Malezsewski předčil Švýcara Janise Baumanna. Bronz získal Brit Harry Birchill, který za vedoucí dvojicí zaostal o více než minutu. Zatloukal přijel do cíle se ztrátou dvou minut a 46 sekund na vítěze.

Mistrovství Evropy v cross country horských kol v Brně:

Junioři: 1. Malezsewski (Belg.) 1:04:26, 2. Baumann (Švýc.) stejný čas, 3. Birchill (Brit.) -1:09, …10. Zatloukal -2:46, 30. Sáska -5:11, 34. Kučera -5:45, 40. Šulc -6:32, 43. Elčkner -7:06, 55. Marek -8:23, 58. Žvak, 59. Hladík (všichni ČR) oba -9:52.

Juniorky: 1. Schneebeliová (Švýc.) 1:02:57, 2. Mitterwallnerová (Rak.) -1:52, 3. Harndenová (Brit.) -2:17, …7. Holubová -4:00, 25. Šafářová -8:59, 27. Obořilová -10:02, 33. Vaverková -13:08, 34. Kadlecová, 36. Prchalová obě -1 kolo, 41. Štefanová -2 kola, Mišoňová (všechny ČR) nedojela.

