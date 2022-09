Závod mezi vysokými pecemi. Kulhavý se bude loučit, ale kolo zůstane jeho životem

Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz na horském kole z Londýna 2012 a mistr světa z roku 2011, chystá rozlučku s profesionální cyklistikou. Kariéru oficiálně zakončí přesně za týden v Dolní oblasti Vítkovice, kde uspořádá speciální závod. Ještě předtím čeká Kulhavého mistrovství světa v Dánsku.

Rozlučkovou akci naplánoval Kulhavý na pátek 23. září a jako místo zvolil průmyslový areál v Dolních Vítkovicích, národní kulturní památku poblíž centra Ostravy.

Mezi komíny a vysokými pecemi se budou na horských kolech od 15 hodin prohánět děti a junioři, následovat bude exhibiční motoshow.

Zlatý hřeb v podobě závodu elitních jezdců s Jaroslavem Kulhavým přijde na řadu v 17:45. Večer pak diváky a fanoušky zabaví autogramiáda nebo hudební vystoupení DJ Andrey Pomeje.

"Dlouho jsem přemýšlel o rozlučce nebo svém posledním závodě. Při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě to ale nešlo, nechtěl jsem končit uprostřed sezony. Proto vznikla myšlenka na exhibici," popisuje sedmatřicetiletý jezdec.

"V posledních letech žiju v Beskydech, v Ostravě jsem denně. Navíc to prostředí ve Vítkovicích je specifické, je to zajímavý areál a snad lákadlo pro diváky. Závod by mohl být perfektní. Je tam i zatahovací střecha, akce bude kvalitní i při nepřízni počasí," pokračuje Kulhavý.

Na horském kole vyhrál MS 2011 v cross-country, SP ve stejném roce či MS v maratonu 2014. Do paměti českých fanoušků se nejvíce zapsal na zlaté olympiádě v Londýně a o čtyři roky později v Riu získal stříbro. Nicméně ve Vítkovicích žádné velké emotivní vzpomínání neplánuje.

"Bude to o lidech, o zábavě. Vidím to spíš jako oslavu než jako nějakou vzpomínkovou akci ke kariéře," usmívá se Kulhavý. "Přijdou mí přátelé a fanoušci, užiju si to. Na vzpomínky bude čas později. Navíc já končím s cyklistikou jen z půlky," doplňuje.

I kvůli množství aktivit mimo sport už nechce závodit profesionálně, avšak kolo zůstane pevnou součástí jeho života. "Nadále budu jezdit, pořád budu v té komunitě, což je pro mě nejdůležitější. Možná se i v budoucnu nějakých akcí zúčastním," říká rodák z Ústí nad Orlicí.

V industriálním prostředí Vítkovic se postaví proti závodníkům české špičky včetně Ondřeje Cinka nebo Petra Vakoče. O účasti významných zahraničních jmen se zatím jedná.

S nástupem pandemie koronaviru před dvěma lety se Kulhavému snížila šance na rozlučku pod pěti kruhy v Tokiu, poté byla olympiáda odložena. Český závodník nakonec boj o kvalifikaci na tento závod vzdal a změnil své zaměření.

"Začal jsem na horském kole jezdit maratony a etapové závody. Nějak jsem přečkával a věděl jsem, že jakmile se sport zase naplno rozběhne, kariéru ukončím. Tato sezona vypadala dobře, byl jsem doma třetí na mistrovství Evropy v maratonu, nastal ideální čas," tvrdí.

Před rozlučkou ve Vítkovicích čeká Kulhavého ještě jeden velký podnik. Zítra od 8:30 pojede v dánském Haderslevu závod MS v maratonu.

"Chci skončit co nejvýše, profil mi sedí. Ale má to 120 kilometrů, bude to strašně dlouhé a hodně o taktice. Sešla se silná konkurence i z jezdců klasického cross-country. Moc se těším," hlásí Kulhavý z Dánska.

Na sklonku kariéry má česká legenda šanci na poslední velkou medaili.