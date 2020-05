Jak udržíte davy od trati? Froome má obavy o Tour de France "bez diváků"

Čtyřnásobný šampion Tour de France Chris Froome si není jistý, zda pořadatelé dokážou zabránit hromadění fanoušků během slavného cyklistického závodu. Kvůli pandemii koronaviru byla Tour odložena o dva měsíce na konec srpna, ale minimálně počáteční etapy ještě poznamenají nařízení o shromažďování velkého počtu osob.

"Budou organizátoři schopni udržet lidi, aby nechodili k trati a aby se ve velkém neshlukovali? Teoreticky se můžeme Tour účastnit a televize ji mohou vysílat. Nebudeme však mít scény s tradičními špalíry fanoušků. Možná to pro letošek takhle musí být. Nevím," řekl britský cyklista v chatu na Instagramu.

Tour de France měla začít 27. června. Nový start je naplánován na 29. srpna, ale do září nyní platí zákaz francouzské vlády pořádat sportovní akce pro více než 5000 lidí. Už sama kolona nutných účastníků čítá několik tisíc lidí. A že by se 107. ročník uskutečnil bez diváků, to organizátoři odmítají.

Loni Froome, vítěz závodu z let 2013, 2015, 2016 a 2017, přišel o Tour kvůli hrozivému pádu a řadě zlomenin ve finální přípravě. Po dlouhé rekonvalescenci se těší na návrat a věří, že bude velkolepý. Právě v Paříži by 20. září rád přidal páté prvenství a vyrovnal se rekordmanům Jacquesu Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardu Hinaultovi i Miguelu Indurainovi.

"Některé dny trávím na trenažéru až šest hodin. Doteď jsem trénoval vlastně pořád doma, takže během pandemie se s tím dokážu možná srovnat líp než ostatní," dodal.