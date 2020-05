Jak udržíte davy od trati? Froome má obavy o Tour de France "bez diváků"

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce prosadit snížení daně z přidané hodnoty u vstupenek. Kultura je podle něj postižena koronavirovou krizí stejně jako restaurace a cestovní ruch, řekl dnes České televizi. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli uvedl, že bude prosazovat snížení DPH z 15 na deset procent u ubytovacích služeb. "Pokud se mluví o snižování DPH třeba u gastronomie, tak já bych do toho velice rád vložil snížení DPH na vstupenky, protože to je věc, která by mohla pomoci i komerčním subjektům v oblasti kultury," navrhl dnes Zaorálek. Nějak chce pomoct také malým kinům, po dohodě s ministerstvem financí by pro ně rád naš peníze ve svém rezortu. "Malá kina mají dost velkou kulturní cenu, má smysl jim pomoci," argumentuje Zaorálek.