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Sport

„Já proti sobě.“ Největší talent mění historii, rýsuje se parádní rivalita

Sport,ČTK
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Paul Seixas vyhrál po sólovém úniku závod Kolem Lombardie a připsal si první kariérní vítězství na jednom z pěti cyklistických monumentů.

Italy Tour of Lombardy Cycling
Francouzský cyklista Paul Seixas slaví vítězství v závodu Kolem LombardieFoto: AP – Gian Mattia D'Alberto
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Ve 20 letech a 16 dnech je největší talent současné cyklistiky nejmladším vítězem v historii severoitalské klasiky, jež dnes zapsala 120. ročník.

Seixas se navíc dočkal prvního triumfu na jednom z monumentů už při svém třetím startu.

Loni byl na Lombardii sedmý a letos na jaře skončil druhý v klasice Lutych-Bastogne-Lutych.

V historii všech monumentů, mezi něž patří ještě Milán-San Remo, Kolem Flander a Paříž-Roubaix, je rodák z Lyonu čtvrtým nejmladším vítězem.

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Díky Seixasovi má Lombardie prvního nového vítěze od roku 2020. Minulých pět ročníků „Klasiky padajícího listí“ ovládl Tadej Pogačar, jenž musel předčasně ukončit letošní sezonu po srpnovém pádu na Vueltě.

Právě nadcházející rivalitu Seixase a slovinského fenoménu teď vzývá a těší se na ni celý cyklistický svět.

O svém zatím životním triumfu rozhodl Seixas nástupem ve stoupání na Civiglio 18 kilometrů před cílem.

„Všechno šlo výborně. Kluci z týmu odvedli skvělou, úžasnou práci. Všichni do toho šlapali víc, než museli, a já měl hodně dobré nohy. Po tom útoku jsem do toho dal maximum, byla to prostě časovka já proti sobě," prohlásil Seixas.

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Pro osmý triumf sezony a kariéry si člen týmu Decathlon CMA CGM dojel s náskokem 48 vteřin před vítězem letošní Vuelty Enricem Masem ze Španělska.

Třetí byl na kopcovité 239 km dlouhé trati mezi Bergamem a Comem domácí italský jezdec Giulio Ciccone s odstupem 1:05 minuty. Mistr Evropy Remco Evenepoel poté vyhrál spurt devítičlenné skupiny o čtvrté místo.

Jediný český účastník Jan Hirt obsadil 75. pozici s více než dvanáctiminutovým odstupem za vítězem.

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