Hluboká rána a zlomený prst. Pro Anrooijovou skončil závod v Táboře hned po startu

Nizozemská cyklokrosařka Shirin van Anrooijová vyvázla bez vážných následků z hromadného pádu při nedělním závodě Světového poháru v Táboře. Juniorská mistryně světa utrpěla hlubokou řeznou ránu na předloktí, kterou jí zřejmě způsobila kotoučová brzda, poranění šlach a vazů ale vyšetření v nemocnici vyloučilo. Navíc má zlomený prst.

Osmnáctiletá Van Anrooijová se zapletla do pádu několika cyklistek krátce po startu elitního závodu žen. Ještě v neděli se podrobila operaci rozříznuté ruky. "Naštěstí svaly ani šlachy nebyly vážně poškozeny a jediné, co je zlomené, je můj prst. Musím tu zůstat v nemocnici pár dní, ale doufám, že budu co nejdřív doma," napsala Van Anrooijová na sociálních sítích.

Juniorský cyklokrosařský titul získala Van Anrooijová letos v únoru na šampionátu ve Švýcarsku. Na silnici vybojovala vloni evropský juniorský titul v časovce a na MS byla v této disciplíně druhá. Od příští sezony bude na silnici závodit za ženský tým Trek-Segafredo, s nímž podepsala dvouletou smlouvu.