Giro začalo překvapivým vítězstvím Pöstlbergera, předčil Ewana i Greipela

před 51 minutami

První etapa jubilejního stého ročníku Gira d'Italia měla překvapivého vítěze. Ovládl ji Rakušan Lukas Pöstlberger z týmu Bora-Hansgrohe.

Olbia (Itálie) - Překvapivým vítězem první etapy jubilejního stého ročníku Gira d'Italia se stal rakouský cyklista Lukas Pöstlberger z týmu Bora-Hansgrohe. Kolega Jana Bárty šokoval všechny spurtéry nástupem kilometr před cílem a malý náskok do cíle v Olbii udržel.

Až za debutantem na Grand Tours finišovaly hvězdy: druhý byl Australan Caleb Ewan a třetí Němec André Greipel. Bárta dojel v hlavní skupině na 62. místě bez časové ztráty, jiní premiéroví účastníci Gira Jan Hirt a Michal Schlegel ze stáje CCC přijeli v balíku se ztrátou 18 sekund.

Úvodní etapa na Sardinii vyvrcholila po 206 kilometrech podle předpokladů v hromadném dojezdu, ale hrdina byl nečekaný. Pětadvacetiletý Pöstlberger původně rozjížděl spurt pro Sama Benetta, ale v krátkém stoupání kilometr před cílem získal náskok a dovezl ho až na cílovou pásku.

"Je to moje první opravdové vítězství mezi profesionály. Potrvá mi týdny, než pochopím, co se mi podařilo," řekl mladý Rakušan. "Chystali jsme spurt pro Sama. Najednou vidím, že za zadním kolem nikoho nemám. A ve vysílačce slyším: 'Pojď, zkus to!' Tak jsem za to vzal," popsal životní úspěch. Etapu na Giru vyhrál jako první Rakušan v historii.

Na Sardinii se pojedou ještě další dvě etapy, sobotní v délce 221 km vede z Olbie do Tortoli. Souboje o růžový trikot skončí po třech týdnech v Miláně 28. května.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 1. etapa (Alghero - Olbia, 206 km):

1. Pöstlberger (Rak./Bora) 5:13:35, 2. Ewan (Austr./Orica), 3. Greipel (Něm./Lotto Soudal), 4. Nizzolo (It./Trek-Segafredo), 5. Modolo (It./SAE Team Emirates), 6. Sbaragli (It./Dimension Data), 7. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 8. Gibbons (JAR/Dimension Data), 9. Bennett (Ir./Bora), 10. Bauhaus (Něm./Sunweb), …62. Bárta (ČR/Bora) všichni stejný čas, 116. Hirt, 119. Schlegel (oba ČR/CCC) oba -18.