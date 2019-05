Francouzský cyklista Peters vyhrál "biatlonovou" etapu Gira

před 2 hodinami

Francouzský cyklista Nans Peters vyhrál po samostatném úniku horskou 17. etapu Gira d'Italia s cílem na biatlonovém stadionu v Anterselvě a připsal si největší vítězství v kariéře. Druhý muž úterní etapy Jan Hirt dnes obsadil s mankem 5:09 minuty 32. místo.

"Je to úžasné. Moje první profesionální vítězství a dokázat to právě na Giru, to je zázrak," radoval se Peters. Přiznal, že se v prvních kopcích snažil šetřit energii. "Snažil jsem se neutavit. Věděl jsem, že si musím schovat trochu sil na finále, abych dokázal odpovídat na útoky ostatních," dodal.

Růžový dres lídra uhájil Richard Carapaz. Ekvádorský jezdec stáje Movistar přijel na 20. místě ze ztrátou 4:39 minuty za vítězem. Své největší rivaly Vincenza Nibaliho a Primože Rogliče v závěru nechal za sebou a v průběžném pořadí na ně v den svých 26. narozenin získal k dobru dalších sedm sekund.

Peters zaútočil ve skupince uprchlíků a v závěrečném 5,5 km dlouhém stoupání s průměrným sklonem 6,9 procenta vedení udržel. "Dal jsem do toho jednoho útoku všechno. Ostatní se po sobě jen dívali. Načasoval jsem to dobře," pochválil se.

Druhý Kolumbijec Esteban Chaves přijel do cíle 181 kilometrů dlouhé trasy s odstupem 1:34 minuty, třetí Ital Davide Formolo ztratil dalších 17 vteřin.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 17. etapa (Commezzadura - Anterselva, 181 km):

1. Peters (Fr./AG2R) 4:41:34, 2. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) -1:34, 3. Formolo (It./Bora-hansgrohe), 4. Masnada (It./Androni Giocattoli), 5. Neilands (Lot./Israel Cycling Academy) všichni -1:51, 6. Kangert (Est./EF Education First) -2:02, 7. Conti (It./SAE Emirates), 8. Brambilla (It./Trek-Segafredo) oba -2:08, 9. Hamilton (Austr./Sunweb) -2:22, 10. Vendrame (It./Androni Giocattoli) -2:34, …32. Hirt (ČR/Astana) -5:09, 140. Černý (ČR/CCC) -31:30.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz (Ekv./Movistar) 74:48:18, 2. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -1:54, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2:16, 4. Landa (Šp./Movistar) -3:03, 5. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -5:07, 6. López (Kol./Astana) -6:17, 7. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -6:48, 8. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -7:13, 9. Sivakov (Rus./Ineos) -8:21, 10. Formolo -8:59, …25. Hirt -46:13, 117. Černý -3:36:55.