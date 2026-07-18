„Dokonalý den.“ Cyklistický fenomén se prodral špalíry a potvrdil totální dominanci

Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 14. etapu cyklistické Tour de France a díky čtvrtému vítězství v letošním ročníku zvýšil náskok v čele.
Před dánským rivalem Jonasem Vingegaardem, jenž byl dnes čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o čtyři a půl minuty.
Sedmadvacetiletý Pogačar zopakoval v Le Marksteinu tři roky starý triumf a připsal si jubilejní 25. etapové prvenství na Tour.
Dotáhl se tak v historické tabulce na čtvrtého Andrého Leducqa, před ním už je pouze trio Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) a Mark Cavendish (35).
Čtyřnásobný šampion Pogačar potvrdil svou převahu v kopcích nástupem 7,5 km před cílem a 1,5 km pod vrcholem Col du Haag v posledním z dnešních čtyř kategorizovaných stoupání.
Před skupinou soupeřů si záhy začal budovat náskok a poté, co se prodral špalíry fanoušků kolem trati, vyhrál vrchařskou prémii s více než dvacetisekundovým náskokem.
"Cítil jsem se dobře, takže jsem si říkal, že to v posledních dvou kilometrech (stoupání) zkusím. Znám tenhle úsek velmi dobře a fanoušci mi dali ve stoupání dodatečný impulz. Využil jsem příležitost. Byl to dokonalý den a tohle je krásná oblast pro cyklistiku," liboval si Pogačar.
Ztráta jeho pronásledovatelů narůstala i ve zbývajících pěti rovinatých kilometrech. Druhý dojel Pogačarův mexický kolega z týmu UAE Emirates-XRG Isaac del Toro před Francouzem Paulem Seixasem, oba měli odstup 38 sekund. Dvojnásobný vítěz Tour Vingegaard na mladší soupeře nestačil a byl v cíli ještě o šest sekund později.
Čtyři vteřiny po něm dojel pátý Belgičan Remco Evenepoel a uhájil celkové třetí místo před dotahujícím se Seixasem. Olympijský vítěz ztrácí na lídra 5:04 minuty.
Čeští cyklisté Mathias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba byli v cíli s více než půlhodinovou ztrátou. Mistr republiky Vacek je průběžně na 38. pozici.
Další náročnou etapu absolvuje peloton v neděli mezi Champagnole a Plateau de Solaison.
Trasa zavede cyklisty do Francouzských Alp, kde je na 183,9 km čeká 4000 výškových metrů a do cíle 11,3 km dlouhé stoupání nejtěžší kategorie.
"Zítra to bude trochu těžší pro nás všechny. Ale bude tam hodně možností," naznačil Pogačar.
Cyklistický závod Tour de France - 14. etapa (Mylhúzy - Le Markstein, 155,3 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:00:07, 2. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG), 3. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) oba -38, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -44, 5. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -48, 6. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -50, ...100. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -35:23, 107. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -35:43, 160. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -37:51.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 51:18:28, 2. Vingegaard -4:30, 3. Evenepoel -5:04, 4. Seixas -5:19, 5. Ayuso -5:22, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -5:44, ...38. Vacek -1:38:39, 134. Otruba -3:24:17, 149. Bittner -3:36:06.
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