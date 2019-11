Obdivuhodné, chválí kouč české eso, které i ve 41 letech vládne Světovému poháru

V sobotu se v Táboře uskuteční čtvrtý díl tohoto ročníku Světového poháru v cyklokrosu. Největší divácký zájem bude nesporně o vystoupení Kateřiny Nash.

Česká reprezentantka je po předchozích třech závodech v čele průběžného pořadí. "Je obdivuhodné, že ve 41 letech stále patří mezi světovou elitu a dokáže zvládnout náročné cestování mezi Spojenými státy a Evropou, včetně časových posunů," zdůraznil šéftrenér českého týmu Petr Dlask v rozhovoru pro Aktuálně cz.

Co pro český cyklokros znamená závod v Táboře?

Je to svátek na tradiční trati u Lužnice s báječnou diváckou atmosférou. Pro každého českého cyklokrosaře je tento závod spojen s velkou zodpovědností představit se v domácím prostředí v co nejlepším světle. Zároveň je však i obrovskou motivací, takže věřím, že moji svěřenci dokáží na známé trati prodat všechno, na co v současné době mají.

Který zahraniční účastník bude největší hvězdou?

Určitě nizozemský cyklistický fenomén Van der Poel, který dokáže skvěle kombinovat cyklokros, silnici i horská kola. Svůj první titul mistra světa získal v roce 2015 právě v Táboře a o dva roky později tam přidal prvenství také v evropském šampionátu. Myslím si, že vidět tohoto nejvšestrannějšího a mimořádně úspěšného světového cyklistu je velký zážitek.

Jak jste zatím spokojen s výkony českých reprezentantů ve Světovém poháru?

První dva závody se konaly ve Spojených státech s výjimkou Kateřiny bez naší účasti (Nash skončila druhá a první - pozn. red.). V tom třetím, který se uskutečnil ve švýcarském Bernu, dojela Kateřina sedmá a tři junioři skončili na jedenácté až patnácté příčce v pořadí Jan Zatloukal, Matyas Kopecký a Pavel Bittner, což byly nejlepší výsledky. Mezi muži Michael Boroš i Jan Nesvadba zůstali až ve třetí desítce startujících.

Znamená to, že se nadějní mladíci začínají prosazovat i ve světové konkurenci?

Upřímně řečeno, v Bernu jsem od nich čekal lepší výsledky. Avšak nechci po jednom závodě dělat nějaké závěry. Věřím, že v Táboře plně využijí domácích podmínek a podají výkony, na které mají. Do mistrovství světa jsou ještě skoro tři měsíce a do té doby budou mít možnost nasbírat na mezinárodní scéně další cenné zkušenosti. Pro tuto sezonu i pro ty další.

Jakou roli může hrát v sobotu v Táboře počasí?

Dost velkou. Závod juniorů startuje v 10 hodin, kdy může být mlha a chladno, zatímco odpoledne bude třeba svítit sluníčko. Anebo může pršet a bude se jezdit na mokrém terénu. Je potřeba dobře znát trať a správně reagovat na klimatické změny. Přání jsou však různá. Například Boroš netají, že by mu vůbec nevadilo pořádné bahno. Nesvadba by chtěl buď úplné sucho, nebo tuny bláta, ale nic mezi tím. A Tomáš Paprstka volá za jakéhokoliv počasí jen po teple.

S jakým celkovým táborským účtem byste byl spokojen?

Moc bych si přál, aby Kateřina udržela skvělou pozici lídra Světového poháru. Mezi elitními muži by mě potěšila Borošova přítomnost v top 10 a v mládežnických soutěžích, čili v juniorech a v kategorii do 23 let, abychom nechyběli mezi pěti a dále pak mezi deseti nejlepšími. Maximálně spokojen bych byl aspoň s jedním pódiovým umístěním.