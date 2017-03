Czeczinkarovou před závodem srazilo auto. Má zlomenou holenní a lýtkovou kost

před 1 hodinou

Cyklistka Jana Czeczinkarová má po kolizi s automobilem zlomenou nohu a k trénování se nejspíš vrátí až v létě.

Praha - Bikerku a cyklokrosařku Janu Czeczinkarovou čeká dlouhá závodní pauza. Po kolizi s vozidlem před nedělním posledním dílem čtyřetapového závodu Afxentia na Kypru má zlomenou holenní i lýtkovou kost pravé nohy. Záhy po vážném zranění podstoupila operaci a na další závody si bude muset trpělivě počkat.

Devatenáctiletou reprezentantku srazilo auto, když se rozjížděla před závěrečnou etapou závodu. Podle informací reprezentačního trenéra Viktora Zapletala je věc stále v šetření kyperské policie. "Hned v neděli jsem šla na operaci a mám to sešroubované. Operace se snad podařila dobře," řekla dnes ČTK Czeczinkarová.

Držitelka dvou bronzů z evropského šampionátu mezi cyklokrosařkami do 23 let se teprve ve čtvrtek vrátila do České republiky. "Koukali jsme na rentgeny, nemám strach, že by bylo něco špatně, ale raději chci, aby se na to ještě podívali lékaři v Praze, za nimiž pojedu v neděli. A pak se dozvím přesněji, co a jak bude," přiblížila Czeczinkarová.

Zapletal však tuší, že talentovaná závodnice přijde o velkou část sezony. "Lékaři tomu dávají dva měsíce, než se ty kosti vůbec zhojí. Osobně si myslím, že snad někdy v létě by se mohla vrátit k plnému tréninku, ale těžko více předpovídat, bývá to u každého individuální," podotkl Zapletal.

Czeczinkarová chce sednout zpět na kolo co nejdříve, ale zároveň by nerada cokoliv uspěchala. "Je dobré, že v rámci rehabilitace je kolo to první, co nohu rozhýbe. Je v tomto ohledu výhodou, že třeba závodně neběhám. Teď ale musím být týden až dva úplně v klidu. Myslela jsem hned třeba na posilovnu, ale když takhle cokoliv děláte, zpomaluje se tím proces hojení, takže jsem i na to musela zapomenout," uvedla Czeczinkarová.

"Teď si tedy nějakou dobu vyčistím hlavu a potom se vrhnu na to, co mi lékaři dovolí. Určitě po tom období naprostého klidu nebudu jen ležet a čekat, až se noha uzdraví," dodala.

Připouští však rovněž, že prožívá nelehké období. Koncem roku zápolila se zraněným kolenem a dokonce kvůli problému původně začátkem prosince ukončila sezonu v krosu. Přesto se nakonec představila na světovém šampionátu cyklokrosařů v lucemburském Bielesu a dojela mezi ženami do 23 let na 16. příčce.

"Bylo toho v poslední době hodně… Člověka tohle ale může jen posílit. Kdybych se tím trápila, tak už bych nemohla jezdit na kole. Je to život. Budu s tím muset bojovat a vrátit se zase silnější. Budu se soustředit, abych šla krůček za krůčkem a ten návrat se mi podařil," řekla Czeczinkarová.

