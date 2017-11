Cyklokrosařka Havlíková dojela na domácím ME v Táboře desátá

před 1 hodinou

Cyklokrosařka Pavla Havlíková dojela v závodě elitní ženské kategorie na mistrovství Evropy v Táboře na desátém místě, když ve finiši předčila Karlu Štěpánovou. Těsně zvítězila Belgičanka Sanne Cantová.

Tábor - Čtyřiatřicetiletá Havlíková, držitelka evropského stříbra z ME v německém Lorschi před třemi lety, měla v osmadvacetičlenném startovním poli na vítězku ztrátu minutu a 40 vteřin.

"Dneska chyběl k lepšímu výsledku asi kousek štěstíčka, ale i lepší nohy. Měla jsem pocit, že mám krizi od začátku až do konce. Ale jsou i takové dny a jeden takový zrovna dneska přišel," uvedla Havlíková.

Zklamaná však nebyla. "Nesešlo se to, ale určitě jsem to nevzdala a bojovala, co to dá. Nedalo to na nějaké lepší příčky, ale zklamání není, dala jsem do toho úplně všechno," ujistila Havlíková.

V závěru pobavila diváky srdnatým soubojem se Štěpánovou o umístění v první desítce, který obě braly s velkým úsměvem. "Udělaly jsme alespoň trošičku show pro lidi," podotkla Havlíková.

Cantová slavila třetí evropský primát po zlatých medailích z let 2014 a 2015 díky lépe zvládnutému spurtu proti Nizozemce Lucindě Brandové, která byla druhá i loni. Z bronzu se radovala Italka Alice Maria Arzuffiová.

"V závěru to bylo hodně rychlé a já jsem strašně šťastná, že jsem vyhrála," pochvalovala si sedmadvacetiletá vítězka. Loni byla překvapivě až šestá, ale pak si letos koncem ledna spravila chuť premiérovým triumfem na MS v Lucemburku.

Belgičanka jezdila v čele od začátku závodu. Spolu s ní určovaly tempo Brandová a další Nizozemka Annemarie Worstová. Postupně se k nim ještě stihla dotáhnout Arzuffiová, a jak se ukázalo, vysloužila si díky tomu medaili, neboť Worstová začala ztrácet.

"Byl to opravdu těžký závod, i když jsem byla překvapená, že jsme pak zůstaly jen dvě na ten boj o zlato, když každým kolem někdo odpadával," přiznala Cantová, která má z MS ve sbírce i stříbro a dva bronzy.