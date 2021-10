Ze dna až na Tour. Už stačilo, je čas na nové výzvy, řekl loučící se cyklista Vakoč

Čeští fotbalisté do 19 let v závěrečném duelu úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy remizovali v Opavě s Dánskem 1:1. Seveřané si díky nerozhodnému výsledku zajistili prvenství ve skupině. Oba celky už před utkáním měly zaručený postup do elitní části kvalifikace díky výhrám nad Kazachstánem a Severním Irskem.

Dány proti výběru trenéra Holoubka poslal do vedení pět minut po změně stran Breum, v 67. minutě vyrovnal Hadaš.

Elitní fáze kvalifikace se bude hrát na jaře. Na finálový turnaj, který v příštím roce bude hostit Slovensko, projdou pouze vítězové sedmi skupin. Slováci jako pořadatelé mají účast jistou.

Utkání úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

ČR - Dánsko 1:1 (0:0)

Branky: 67. Hadaš - 50. Breum.

Sestava ČR: Kinský - Hadaš, Vydra, Večerka, Stropsa - Samek, Jambor - Višinský (83. Černák), Drozd (72. Mašek), Šíp (73. Uriča) - Stránský (46. Vecheta). Trenér: Holoubek.

Kazachstán - Severní Irsko 1:2 (0:0).

Konečná tabulka: