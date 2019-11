Vakoč potvrdil konec ve stáji Deceuninck-Quick Step

Přední český silničář Petr Vakoč potvrdil svůj odchod z belgické stáje Deceuninck-Quick Step, kde patřil mezi jeho spolujezdce i Zdeněk Štybar.

Místo svého dalšího působiště prozatím oznámit nemohl, netajil ale nadšení z nové výzvy. Jméno sedmadvacetiletého Vakoče se v poslední době skloňovalo především ve spojení s týmem Corendon-Circus, jehož dres obléká jedna z největších hvězd současné cyklistiky Nizozemec Mathieu van der Poel.

"Jisté je, že po těch sedmi letech, co jsem strávil s Quick-Stepem, budu měnit tým. Rozhodl jsem se, že je čas vyzkoušet něco nového. Týmu moc děkuji za tu dobu, kterou jsem v něm strávil. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale čeká mě teď ohromná výzva," řekl Vakoč v audionahrávce.

Účastník Tour de France 2016 a Gira d'Italia 2015 vybíral z několika možností a nabídek. "A jsem nadšený z toho, kam jsem se rozhodl po dlouhém rozhodování vykročit, i když je to trochu krok do neznáma. Bohužel zatím ještě nemohu oznámit, jak se můj tým bude jmenovat. Pořád ještě čekáme, než to má nová stáj oznámí," doplnil Vakoč.

Minulý týden absolvoval krátký pobyt v nemocnici. "Strávil jsem tam pět dní, kdy mi doktoři vytahovali šrouby z hrudní páteře. Už to byla závěrečná operace, taková uzávěrka celého toho mého zranění," přiblížil Vakoč, jenž se tento rok dokázal na výbornou vrátit do pelotonu po nehodě z ledna 2018, kdy ho při tréninku v Jihoafrické republice srazilo nákladní auto a se zlomenými obratli musel na operaci.

"Šlo to všechno hladce a bylo o mě skvěle postaráno," ocenil péči nemocničního personálu Vakoč. "A já jsem moc rád za to, jak to celé dopadlo. Že jsem zdravý a mohu dělat zpátky všechno to, co mě baví, a bez omezení žít naplno," dodal.

Ještě před nástupem do nemocnice stihl krátkou, ale o to intenzivnější dovolenou. "Z posledních závodů v Číně jsem to vzal kolem světa přes Spojené státy zpátky do Čech," připomněl.

Dalších několik dnů stráví v Praze, má klidový režim. "Musím počkat, než se rána zacelí, aby mi mohli vyndat stehy. Takže mě čeká fyzický klid. Je ale super, že mám tím pádem teď čas na kamarády, rodinu a také malou firmu na zdravou výživu, kterou mám společně s Michalem Kočím. Moc mě baví se tomu ve volném čase věnovat a snažit se firmu rozvíjet a zlepšovat naše výrobky," těšil se Vakoč.

S tréninkem začne přibližně za deset dnů. "Takový je můj odhad, pokud se bude vše dobře hojit, což předpokládám, že ano. Plánem je vyrazit do Andorry a tam zahájit přípravu chozením po horách, na běžkách, zařadím i horské kolo, možná i trochu na silnici. Uvidíme, jaké bude počasí. Tahle podzimní příprava ale bývá mou nejoblíbenější částí roku, i když je fakt, že letos jsem sezonu skončil hodně pozdě. Tím i trénink začínám pozdě a nebude tolik prostoru. Chci si to ale co nejvíce užít, než naskočím zpátky do kolotoče závodění a trénování jen na silnici," plánoval Vakoč.

K tradičním vrcholům přibude v příští sezoně olympiáda. Silniční závod v Tokiu mají Češi absolvovat ve třech závodnících. "Měl jsem možnost jet v Japonsku několik menších exhibičních závodů a vždy to byl úžasný zážitek. Také se mi moc líbilo cestování po Japonsku. Očekávám, že atmosféra na olympiádě bude naprosto neskutečná. Japonci jsou skvělí a vášniví fanoušci, myslím, že ty hry tam budou nádherné. Bude pro mě velkou výzvou se tam dostat a reprezentovat Českou republiku," řekl Vakoč.