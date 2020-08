Česko má juniorského mistra Evropy. Francouzi ale Vackovi zahráli špatnou hymnu

Osmnáctiletý český cyklista Mathias Vacek se stal mistrem Evropy v časovce v kategorii juniorů. Sedmé místo obsadil ve francouzském Plouay další český závodník Pavel Bittner.

Mezi muži do 23 let skončil Jakub Otruba devátý při triumfu Nora Andrease Leknessunda. Ranní boje o medaile mezi juniorkami, které program šampionátu odstartovaly, opanovala Nizozemka Elise Uijenová, Kristýna Burlová byla čtrnáctá. Ve třiadvacítce vyhrála Němka Hannah Ludwigová.

Talentovaný Vacek byl považován za jednu z hlavních medailových nadějí v dvacetičlenném výběru reprezentačního trenéra Tomáše Konečného. Loni na ME v nizozemském Alkmaaru dojel šestý v závodě s hromadným startem, dnes dosáhl životního úspěchu. "Bomba!" okomentoval Konečný na facebookovém profilu Vackovo zlato.

Náladu české reprezentaci v čele s Vackem nezkazila ani skutečnost, že pořadatelé vítězovi pustili omylem cizí hymnu:

Všechny kategorie jedou v Plouay časovku na trati o délce 25,6 kilometru. Vacek ji absolvoval v čase 32:39, druhý Němec Marco Brenner na něho ztratil čtyři sekundy. O dalších 14 sekund zpět zůstal Ital Lorenzo Milesi. Bittnerovi chybělo na bronz 52 sekund.

Vysoko pomýšlel i Otruba, jemuž se ve čtvrtek v Mladé Boleslavi podařilo na mistrovství republiky završit domácí zlatý hattrick. Loni i předloni skončil v první desítce. Po čtvrtém místě z roku 2018 z Brna si ale i tentokrát lehce pohoršil. Na 9. místě zaostal za medailí o více než tři čtvrtě minuty. Leknessund vyhrál v čase 30:58 před Švýcarem Stefanem Bisseggerem a Ilanem Van Wilderem z Belgie.

Uijenová zajela čas 37:25, o minutu pomalejší byla Francouzka Maëva Squibanová, další takřka půlminutu ztratila bronzová Italka Carlotta Cipressiová. Burlová startovala mezi 24 juniorkami jako jediná Češka, na vítěznou Nizozemku měla manko téměř tři a půl minuty.

Závod žen do 23 let se jel bez české účasti a ovládly ho Němky. Ludwigová zvítězila v čase 35:53 o 25 sekund před krajankou Franziskou Kochovou, bronz získala Polka Marta Jaskulská.

Ještě dnes budou v Plouay bojovat o medaile muži a ženy v obou elitních kategoriích.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Plouay (Francie) - časovka (25,6 km):

Muži do 23 let: 1. Leknessund (Nor.) 30:58, 2. Bissegger (Švýc.) -23, 3. Van Wilder (Belg.) -28, …9. Otruba -1:16, 26. Petr Kelemen (oba ČR) -2:59.

Ženy do 23 let: 1. Ludwigová 35:53, 2. Kochová (obě Něm.) -25, 3. Jaskulská (Pol.) -1:19.

Junioři: 1. Vacek (ČR) 32:39, 2. Brenner (Něm.) -4, 3. Milesi (It.) -18, …7. Bittner (ČR) -1:10.

Juniorky: 1. Uijenová (Niz.) 37:25, …14. Burlová (ČR) -3:28.

14:30 ženy elite,

16:10 muži elite.