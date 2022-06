Cyklista srazil při závodě vlastní manželku. Pak jí ještě vynadal

Ruská vláda nepředpokládá, že státní plynárenská společnost Gazprom zastaví dodávky zemního plynu dalším evropským zákazníkům. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že systém, který Moskva vytvořila, aby odběratelé hradili dodávky ruského plynu v rublech, funguje podle plánu.

Gazprom koncem dubna zastavil dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Později Gazprom ukončil také dodávky suroviny do Finska a Nizozemska. Plyn přestal dodávat rovněž dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Shell Energy.